Preoții Biroului de Presă al Patriarhiei Române își vor lansa la Bookfest cele mai recente volume

Preoții Biroului de Presă al Patriarhiei Române, pr. Adrian Agachi și pr. Florin-Ciprian Petre, își vor lansa sâmbătă cele mai recente volume în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest la standul Editurilor Patriarhiei Române.

Primul eveniment va avea loc de la ora 15:00 și va fi dedicat lansării volumului semnat de părintele Adrian Agachi, coordonatorul Biroului de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române.

„Vă invit cu bucurie la lansarea volumului meu, intitulat Pomelnicul generațiilor. Meditații despre viața de ieri și de azi”, a transmis preotul pe pagina personală de Facebook.

Invitați speciali la lansare vor fi părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific, și părintele Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal coordonator al Publicațiilor Lumina.

Moment dedicat teologiei

De la ora 16:00, părintele Florin-Ciprian Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă și slujitor al bisericii Spitalului Obregia din Capitală, își va lansa volumul „De la omul exterior la omul interior. Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian” și va prezenta cea de-a doua ediție a cărții „Cum se rugau Sfinții isihaști?”.

La acest eveniment vor lua cuvântul părintele profesor universitar Bogdan Tătaru-Cazaban, părintele Ștefan Zară, consilier eparhial și coordonator al Editurii Cuvântul Vieții, precum și părintele Radu Hagiu, redactor al Editurii Cuvântul Vieții.

„Vă așteptăm cu drag să ne bucurăm împreună de acest moment dedicat teologiei, spiritualității patristice și moștenirii duhovnicești a Sfântului Ioan Casian”, a transmis autorul pe pagina sa personală de Facebook.

La standul B17 de la Salonului Internațional de Carte Bookfest, toate volumele Tipografiei Cărților Bisericești vor fi reduse cu 30%.

Foto credit: Tipografia Cărților Bisericești