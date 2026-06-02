Întâlnirea tinerilor din Oltenia a adunat peste 300 de participanți la Turburea

Întâlnirea tinerilor din Oltenia a adunat, la finalul săptămânii trecute, peste 300 de participanți în localitatea Turburea din județul Gorj.

Programul a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

Cu ocazia Sâmbetei celor adormiți – Moșii de vară, Mitropolitul Irineu a subliniat importanța rugăciunii pentru cei adormiți.

„Toți strămoșii noștri așteaptă de la noi aceste rugăciuni, această dragoste și această aducere aminte. Prin rugăciunile Bisericii, ei primesc mângâiere și ajutor, iar noi ne arătăm recunoștința față de cei care ne-au dat viață, credință și identitate”.

Procesiune către Castelul Roșianu

Programul a continuat cu o procesiune către Castelul Roșianu, unde Înaltpreasfințitul Părinte Irineu i-a îndemnat pe tineri să protejeze valorilor creștine în contextul provocărilor contemporane.

„Este foarte important ca dumneavoastră, tinerii, să fiți prezenți în viața Bisericii și a societății, să vă implicați activ și să contribuiți la binele comunității din care faceți parte. În același timp, trebuie să aveți discernământ și să vă străduiți să cunoașteți cât mai bine tainele credinței noastre ortodoxe”.

Mitropolitul Olteniei a evidențiat că cel care este credincios devine și înțelept, pentru că Dumnezeu revarsă peste el darurile Sale cele bogate.

„Înțelepciunea adevărată nu vine doar din cunoașterea omenească, ci mai ales din legătura vie cu Dumnezeu, din rugăciune și din ascultarea poruncilor Sale. Prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu și prin urmarea învățăturilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne îndreptăm pașii pe calea mântuirii și a împlinirii sufletești. În mod sigur, vom avea parte de binecuvântările lui Dumnezeu, Care nu-i părăsește niciodată pe cei ce Îl caută cu sinceritate și dragoste”.

La această întâlnire a participat și o delegație de tineri din Episcopia Slatinei și Romanaților, coordonată de părintele consilier Nicolae Tița.

Evenimentul a fost organizat de Sectorul de Tineret și Catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei, în parteneriat cu Inspectoratele Școlare Județene Dolj și Gorj, protoieriile din cuprinsul eparhiei și cu sprijinul Primăriei Comunei Turburea.

Potrivit Mitropoliei, în satul Poiana urmează să fie ridicată o nouă mănăstire care va dispune și de un centru dedicat tinerilor.

Foto credit: Mitropolia Olteniei