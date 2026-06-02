Proiect de susținere pentru familii și copii la o parohie din Comănești: Sunt implicați PS Teofil Trotușanul și primăria

Parohia „Sf. Împ. Constantin și Elena” din Comănești, județul Bacău, a anunțat luni, de Ziua Copilului, un proiect de sprijin pentru familiile din localitate și de pe Valea Trotușului.

Parohia, în parteneriat cu primăria Comănești, va oferi sprijin spiritual și concret pentru ca părinții din zonă să-și nască toți copiii.

Proiectul beneficiază și de susținerea spirituală a Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Intitulat „Darul Vieții pentru Comănești și Valea Trotușului”, proiectul se va desfășura pe trei axe prioritare: susținere spirituală, sprijin pro-viață și sfaturi practice pentru părinți – de tipul Școala Familiei.

Binecuvântare arhierească

Pe axa spirituală, pe lângă serviciile religioase și de consiliere duhovnicească oferite de parohie, un sprijin important îl va reprezenta implicarea Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul.

Ierarhul va fi nașul fiecărui al treilea copil și al următorilor născuți în fiecare familie din zonă. Familiile vor primi câte o iconiță, un certificat de naș spiritual și un pachet de bun venit pentru bebeluș.

Pe axa de formare a părinților, aceștia vor putea participa la cateheze, conferințe și tabere de formare duhovnicească și practică.

Familiile care așteaptă venirea pe lume a celui de-al treilea, al patrulea, al cincilea copil și așa mai departe sunt invitate să anunțe preotul parohiei din care fac parte.

Sunt bineveniți și voluntarii care vor să ajute la organizarea activităților de sprijin, cum ar fi cele de consiliere sau socializare.

Fiecare copil, o lumină pentru viitor

Inițiativa a apărut în contextul în care la Comănești a fost recent inaugurată prima creșă modernă realizată în județul Bacău prin Programul Național de Construire de Creșe, orașul devenind astfel primul din județ care oferă familiilor tinere o infrastructură modernă pentru educația antepreșcolară a copiilor lor în condiții sigure și sustenabile.

„Copiii și familiile tinere trebuie să fie centrul atenției noastre, pentru a nădăjdui într-un viitor binecuvântat”, transmite Pr. Simion Anăstăsoaie, parohul comunității.

„Atunci când Statul și Biserica lucrează împreună pentru binele oamenilor, comunitățile devin mai puternice, familiile mai sprijinite, iar copiii primesc șansa de a crește într-un mediu sănătos, sigur și plin de nădejde.”

„Fiecare copil este o binecuvântare și o lumină din viitor”, mai subliniază parohul, amintind de versetul: „Și cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primește” (Matei 18, 5).

Proiectul parohial de sprijinire a natalității și de susținere duhovnicească și comunitară pentru familiile tinere este inițiat în contextul Anului omagial 2026, dedicat de Patriarhia Română pastorației familiei creștine.

