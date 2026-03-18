Se împlinesc 105 ani de la nașterea Mitropolitului Bartolomeu Anania, supranumit Leul Ardealului

În urmă cu 105 ani, în data de 18 martie 1921, s-a născut la Glăvile, județul Vâlcea, Mitropolitul Bartolomeu Anania.

A primit supranumele de „Leul Ardealului” de la stareța Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț, maica Ierusalima Ghibu, ca o recunoaștere a unei vieți marcate de numeroase încercări. Prin ajutorul lui Dumnezeu, a reușit să le înfrunte și să le biruiască, cu o mare putere spirituală și mărturisitoare.

Valeriu Anania, după numele de botez, a urmat cursurile Seminarului Central din București în perioada 1933–1941. Și-a continuat studiile la Facultatea de Teologie din București și la Academia din Sibiu, unde a obținut licența în 1948.

În paralel cu formarea teologică, în anul 1944 s-a înscris la Facultatea de Medicină și la Conservatorul de Muzică din Cluj, fapt care evidențiază preocupările sale culturale și deschiderea către domenii diverse ale cunoașterii.

Tunderea în monahism

A primit tunderea în monahism la Mănăstirea Antim din București, în anul 1942, când i s-a dat numele de Bartolomeu. În același an a fost hirotonit ierodiacon, slujind la Polovragi și la Baia de Arieș. Ulterior, a îndeplinit mai multe responsabilități în cadrul Administrației Patriarhale și în învățământul teologic.

În anul 1958 a fost închis la Aiud, unde a petrecut șase ani în detenție, fiind supus activităților de reeducare.

După eliberare, a fost trimis în Statele Unite ale Americii, unde a activat în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române și a fost hirotonit ieromonah în anul 1967.

Revenit în țară, a fost director al Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române între anii 1976–1982. Din anul 1982 s-a retras la Mănăstirea Văratec, dedicându-se activității literare și teologice.

Alegerea ca arhiereu

Începutul misiunii sale ca păstor al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a avut loc după alegerea sa în această demnitate în 21 ianuarie 1993.

Hirotonia întru arhiereu și instalarea la Cluj-Napoca s-au desfășurat în data de 7 februarie 1993, fiind săvârșite de vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist.

Activitatea sa ierarhică a cunoscut o nouă etapă în anul 2005, când Sfântul Sinod a înființat Mitropolia Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului. În acest context, în 2 martie 2006, Arhiepiscopul Bartolomeu a primit rangul de Mitropolit, iar întronizarea a avut loc în data de 25 martie 2006, de sărbătoarea Bunei Vestiri.

Activitatea literară

În paralel cu slujirea arhierească, nu a abandonat nici activitatea culturală și literară. Membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1978, a desfășurat o bogată activitate literară, care cuprinde lucrări de poezie, dramaturgie și proză, fiind ucenic literar al poetului Tudor Arghezi.

O contribuție deosebită a avut-o în domeniul teologic prin reeditarea Bibliei, lucrare începută după alegerea sa ca arhiepiscop. După propria mărturisire, această operă i-a solicitat peste zece ani de „muncă de ocnaș”, finalizându-se în anul 2001, când a fost tipărită ca ediție jubiliară a Sfântului Sinod.

Recunoașterea valorii sale culturale a fost confirmată și prin alegerea ca membru de onoare al Academiei Române, în 22 noiembrie 2010.

Mitropolitul Bartolomeu Anania a trecut la Domnul în data de 31 ianuarie 2011, la vârsta de 89 de ani, fiind înmormântat în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro