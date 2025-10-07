Punte între frați: Elevii și profesorii din Drobeta-Turnu Severin, invitați să doneze cărți pentru românii din Bulgaria

Elevii și cadrele didactice din școlile din Drobeta-Turnu Severin sunt invitați să doneze cărți de literatură română pentru copii și adulți până la 15 octombrie. Această acțiune se realizează în cadrul campaniei „Cartea – Punte între Frați” și are ca scop sprijinirea comunității românești din Bulgaria.

Campania a fost inițiată de Asociația „Anastasia” și Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria „AVE”, fiind coordonată de voluntarele Patrizia Văcărescu și Ana-Maria Mărgeanu, cu sprijinul departamentului Youth Action al Asociației „Anastasia”.

La finalul campaniei, o delegație de tineri voluntari se va deplasa la Vidin pentru a oferi cărțile Bibliotecii Casei de Cultură „Sfânta Teofana Basarab”, urmând să ia parte și la activități de socializare și dialog intercultural alături de tinerii din comunitatea locală.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să transforme cartea într-un simbol al fraternității, identității și solidarității culturale între românii de pe ambele maluri ale Dunării.

Foto credit: Episcopia Severinului și Strehaiei