Episcopul Sloboziei și Călărașilor a primit Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a primit marți Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina, cu ocazia zilei onomastice.

Ierarhul a primit emblema din partea Șefului Statului Major al Forțelor Aeriene și a fost înmânată de Comandorul Nicolae Bogdan Zvonaru.

În ziua hramului Paraclisului Episcopal din Slobozia, Preasfințitul Părinte Vincențiu a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Episcopul a evidențiat chemarea creștinilor la mărturisirea credinței: „Mântuitorul ne spune că oricine Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor și Eu îl voi mărturisi pe el înaintea Tatălui Meu Celui din Ceruri”.

„Suntem chemați să ne asumăm crucea lui Hristos și drumul Lui, care este un drum al Crucii. Când vom face aceasta, vom avea cu adevărat pace și liniște în sufletele și în trupurile noastre”, a spus Preasfinția Sa.

În Paraclisul Episcopal din Slobozia se păstrează fragmente din moaștele Sfântului Mucenic Vicențiu din Roma și ale Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, care ocrotesc acest loc de rugăciune.

