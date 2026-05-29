Legătura cu Dumnezeu se trăiește mai mult prin cântare: Mitropolitul Teofan la finalul Festivalului de Muzică Bizantină Iași

„Legătura omului cu Dumnezeu se exprimă, se arată, se trăiește mai mult prin cântare decât prin cuvânt și simțim acest lucru la Sfânta Liturghie”, a spus Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei joi seară, la finalul Festivalului Internațional de Muzică Bizantină de la Iași.

„Anul acesta, de fapt, cred că niciodată nu a lipsit din inima festivalului, am avut-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Ei i s-au alăturat Sfintele Femei dintotdeauna și de peste tot, cu accent special asupra femeilor din parohii, din viața de familie sau din sihăstrii, care prin viața lor s-au apropiat ele de Domnul și prin rugăciunea lor ne ajută să ne apropiem și noi.”

„Cântarea îndreptată spre Maica Domnului și spre aceste Sfinte Femei ne-au arătat, poate, mai mult decât orice discurs, ceea ce dorea Sfântul Maxim Mărturisitorul, ca, după chipul Maicii Domnului, fiecare suflet să devină mamă și fecioară, adică sufletul să fie curat și în el să se așeze Domnul și din sufletul curat, unde s-a așezat Domnul, să se nască Domnul și în sufletul celor care au legătură cu persoana care îl are înlăuntrul ei pe Domnul, căci a mărturisit același Dumnezeiesc Părinte Maxim: Dumnezeu dorește ca taina întrupării Sale să se împlinească întru toți oamenii”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Părintele mitropolit le-a mulțumit organizatorilor pentru jertfa imensă adusă prin munca lor, participanților veniți din 12 țări și cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Iașilor, care au avut un eveniment dedicat în cadrul festivalului și au cântat și la concertul final de joi seară.

Au mai cântat Corul academic Byzantion, dirijat de lect. dr. Adrian Sîrbu, copiii din Corul Mini Byzantion, Grupul psaltic „Emanuel Zmeu” din Botoșani, coordonat de pr. Dumitru Anușca. Concertul s-a intitulat „Maica Domnului și Sfintele Femei ale neamului românesc”.

Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași este o inițiativă a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei dedicată promovării artei sacre de inspirație bizantină.

Ediția din acest an a fost legată de Anul 2026 în Patriarhia Română, declarat de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul comemorativ al femeilor cu viață sfântă (mireonisițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

