Episcopul Vincențiu își cinstește ocrotitorul spiritual

Preasfinţitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, îşi cinstește marți ocrotitorul spiritual.

Sfântul Mucenic Vichentie, serbat în data de 11 noiembrie, este originar din Spania. A fost diacon al Episcopului Valerie al Augustopoliei, iar în timpul persecuțiilor ordonate de împăratul păgân Dioclețian, a fost arestat împreună cu episcopul său de către judecătorul Datian, un prigonitor al creștinilor.

În ciuda chinurilor cumplite la care a fost supus, Sfântul Vichentie a rămas neclintit în credință, mărturisindu-L cu tărie pe Hristos.

După moartea sa, trupul mucenicului a fost aruncat neîngropat, dar a fost păzit în chip minunat de un corb trimis de Dumnezeu, care nu a lăsat păsările sau fiarele să se atingă de el. Aruncat apoi în mare, trupul său s-a întors în chip miraculos la țărm, unde a fost luat de creștini și îngropat cu cinste.

Biografia ierarhului

Episcopul Vincenţiu s-a născut în data de 23 august 1954, la București. A urmat cursurile învățământului primar, gimnazial și liceal în București, obținând diploma de bacalaureat la Liceul Matei Basarab. Între anii 1974-1978 a frecventat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu, unde a obținut licența în teologie.

În perioada 1978-1983 a lucrat în cadrul Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă din București în calitate de corector și secretar de editură având ca responsabilitate și pregătirea publicațiilor care urmau să apară în limba engleză.

Viața monahală

A intrat în monahism în data de l octombrie 1983 la Mănăstirea Lainici și a fost tuns în monahism sub numele de Vincențiu. A fost hirotonit ierodiacon în 26 octombrie 1983, iar de sărbătoarea Nașterii Domnului a aceluiași an a fost hirotonit ieromonah.

Mitropolitul Nestor al Olteniei i-a acordat rangul de protosinghel, la data de 26 octombrie 1985, după care, la propunerea aceluiași înalt ierarh, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ridicat la rangul de arhimandrit în 14 iunie 1987.

În data de 1 august 1990 a fost numit Superior al Așezămintelor românești de la Ierusalim și Iordan, precum și reprezentant al Patriarhiei Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului.

În ședința Sfântului Sinod din 12 ianuarie 1994, la propunerea Patriarhului Teoctist, Sfântul Sinod l-a ales în postul de Episcop vicar patriarhal, cu titlul de „Ploieșteanul”. A fost hirotonit arhiereu la praznicul Întâmpinării Domnului, 2 februarie 1994, în Catedrala „Sfântul Spiridon-Nou” din București, Paraclis Patriarhal.

De la data începerii activității în postul de Episcop vicar patriarhal, prin decizie patriarhală, a desfășurat activități de coordonare a Cancelariei Sfântului Sinod și a unor sectoare din cadrul Administrației Patriarhale (Sectorul economic-financiar, Biroul Catedrala Mântuirii Neamului, Biroul de presă, Așezămintele românești de la Ierusalim, Iordan și Ierihon) și ale Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă (Editură, Tipografie, Ateliere).

În data de18 iunie 2009 este ales Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor în şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar în 28 iunie este întronizat de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Catedrala episcopală din Slobozia.

