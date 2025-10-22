PS Veniamin a sfințit un monument dedicat eroilor români căzuți în Basarabia

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a sfințit, marți, parcela eroilor români din cimitirul satului Ursoaia, raionul Căuşeni din Republica Moldova.

Este vorba de mormintele a cinci soldați români căzuți în 1941, în luptele pentru eliberarea Basarabiei și de un monument care le cinstește memoria.

Lucrările de restaurare au fost realizate de Asociația „Monumentum”, în colaborare cu comunitatea locală.

„Este o datorie a noastră să-i cinstim pe înaintașii care şi-au dat viaţa, s-au jertfit pentru pacea, libertatea şi demnitatea noastră. De aceea, mai ales în cazul eroilor care au căzut departe de ţară se cuvine să fim foarte atenți faţă de mormintele lor. Cred că fiecare conştientizează importanța unui monument sau importanța unei cruci sub care se ascunde un nume, o persoană care altădată a făcut ceva important pentru istoria noastră”, a spus Episcopul Basarabiei de Sud.

Jertfă pentru libertate

La rândul său, Iulian Rusanovschi, președintele Asociației „Monumentum”, a vorbit despre acest moment solemn.

„ În acest cimitir s-au păstrat mormintele a cinci ostaşi români, căzuti la datorie în vara anului 1941, atunci când Basarabia a fost eliberată de sub ocupaţie bolşevică. Ne-am propus, nu doar să eternizăm, dar să şi reactualizăm jertfa pe care au dat-o soldaţii români iî lupta de eliberare a Basarabiei şi de păstrare a identităţii noastre naţionale, dar şi a credinţei strămoşeşti”, a declarat el, citat de TVR Moldova.

Evenimentul s-a desfășurat în contextul mai larg al sărbătoririi Zilei Armatei Române, care este pe 25 octombrie.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud

