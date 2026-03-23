PS Veniamin avertizează că adicțiile îi pot îndepărta pe tineri de credință și de familie

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a avertizat duminică asupra faptului că tot mai mulți tineri cad pradă adicțiilor, ceea ce îi îndepărtează de credință și de familie.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Arenii Noi, Republica Moldova.

Pornind de la Evanghelia vindecării fiului lunatic, Episcopul Basarabiei de Sud a subliniat că vindecarea începe prin credința sinceră și smerită în Dumnezeu.

Mântuitorul răspunde acestei credințe prin vindecare, evidențiind importanța rugăciunii unite cu postul.

Actualitatea învățăturilor Sfântului Ioan Scărarul

În acest context, PS Veniamin a avertizat că tinerii pot cădea pradă foarte ușor adicțiilor, ceea ce le provoacă suferință lor și familiilor lor.

Totodată, Episcopul Veniamin a vorbit și despre actualitatea învățăturilor Sfântului Ioan Scărarul, care pun accent pe rugăciune, ascultare, cultivarea virtuților și lepădarea de patimi.

Tot duminică, Preasfinția Sa l-a hirotonit preot pe diaconul Viorel Ghereg. Acesta va sluji în parohia „Sf. Mare Mucenic Dimitrie” din Hîrbovățul Nou, Arenii Noi.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud

