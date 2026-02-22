PS Varlaam Ploieșteanul despre Patriarhul Justinian: A fost chemat de Dumnezeu să ghideze corabia Bisericii în vremurile cele mai tulburi

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat duminică importanța Patriarhului Justinian în istoria ortodoxiei românești, afirmând că „a fost chemat de Dumnezeu să ghideze corabia Bisericii în vremurile cele mai tulburi”.

PS Varlaam Ploieșteanul a evocat personalitatea Patriarhului Justinian cu ocazia pomenirii săvârșite la împlinirea a 125 de ani de la nașterea celui de-al treilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Episcopul vicar patriarhal a subliniat câteva dintre realizările Patriarhului Justinian în perioada păstoririi sale.

„Dacă în celelalte țări comuniste se dărâmau bisericile (în Rusia câteva zeci de mii de biserici au căzut pradă mâniei proletariatului și conducerii ateiste), în timpul Patriarhului Justinian în țara noastră s-au construit 302 biserici noi și s-au restaurat 2345, un detaliu ușor de reținut, pentru că sunt numere succesive, din care 999 erau monumente istorice, iar 120 erau lăcașuri mănăstirești”.

Preasfinția Sa a remarcat și faptul că în timpul Patriarhului Justinian s-au realizat primele canonizări pe teritoriul României.

Anul 2027 va fi dedicat Patriarhilor Justinian și Teoctist

Totodată, a precizat PS Varlaam Ploieșteanul, Patriarhul Justinian a reușit să tipărească Biblia și Noul Testament în mai multe ediții.

„De asemenea, s-au publicat manuale pentru facultățile de teologie și seminarele teologice, au funcționat fabricile de lumânări și așa mai departe. Lucruri care nu s-au întâmplat nicăieri în altă parte. Ori, toată această înflorire a Bisericii s-a datorat înțelepciuni, echilibrului și bogatei experiențe a Patriarhului de vrednică pomenire Iustinian Marina, pe care, iată, îl comemorăm astăzi la 125 de ani de la naștere”, a afirmat ierarhul.

Biserica Ortodoxă Română a decis să recunoască meritele Patriarhului Justinian și a declarat anul 2027 drept „Anul comemorativ al Patriarhilor Justinian Marina și Teoctist Arăpașu”.

Atunci se vor împlini 50 de ani de la trecerea la Domnul a Patriarhului Iustinian și 20 de ani de la trecerea la cele veșnice a Patriarhului Teoctist.

