Patriarhul Justinian, pomenit la Mănăstirea Radu Vodă, la 125 de ani de la naștere

Patriarhul Justinian Marina a fost pomenit duminică la împlinirea a 125 de ani de la naștere, la Mănăstirea Radu Vodă, acolo unde se află mormântul celui de-al treilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Slujba de pomenire a fost oficiată de părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, starețul mănăstirii, care a evocat lupta Patriarhului Justinian pentru a salva ortodoxia românească în vremurile regimului comunist.

Biografia Patriarhului Justinian

Cel ce urma să devină al treilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române s-a născut în data de 22 februarie 1901, în satul Suiești din județul Vâlcea, primind la botez numele de Ioan.

A studiat la Seminarul Teologic Sfântul Nicolae din Vâlcea, apoi la Facultatea de Teologie din București, pe care a absolvit-o în anul 1929.

Între anii 1923-1926 a activat ca învățător în satul Olteanca, Vâlcea, iar între anii 1932-1939 a ocupat funcția de director al Seminarului pe care îl absolvise.

A fost hirotonit preot în anul 1924 pe seama Parohiei Băbeni. A rămas văduv în anul 1935, pe când avea 34 de ani.

La propunerea Mitropolitului Irineu Mihălcescu, Sfântul Sinod, în cadrul ședinței de lucru din 30 iulie 1945, îl va alege pe preotul văduv Ioan Marina în demnitatea de Arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei și Sucevei cu titulatura Vasluianul.

În urma retragerii Mitropolitului Irineu Mihălcescu, Patriarhul Nicodim îl numește pe Arhiereul vicar Justinian Vasluianul locțiitor al scaunului mitropolitan al Moldovei. Mai apoi, la 19 noiembrie 1947, Colegiul Electoral Bisericesc îl alege pe Preasfințitul Justinian în demnitatea de Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei.

După trecerea la Domnul a Patriarhului Nicodim Munteanu, survenită la 27 februarie 1948, Colegiul Electoral Bisericesc îl alege pe Mitropolitul Justinian al Moldovei în scaunul vacant de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Ungrovlahiei și Patriarh al României.

Pe parcursul celor 29 de ani de patriarhat (1948-1977), Patriarhul Justinian a reprezentat un reper pentru ortodoxia românească, în special în anii de prigoană ai regimului comunist.

A trecut la Domnul pe 26 martie 1977, fiind înmormântat la Mănăstirea Radu Vodă din București.

Foto credit: Mănăstirea Radu Vodă

