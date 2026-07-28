PS Varlaam Ploieșteanul s-a întâlnit cu ambasadoarea Albaniei în România: Posibilități de colaborare academică și spirituală

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, s-a întâlnit marți cu ambasadoarea Albaniei în România, Enkeleda Mërkuri, la Palatul Patriarhiei. În cadrul întrevederii au fost discutate posibilități de colaborare academică și spirituală între Biserica Ortodoxă Română și cea Albaneză.

Episcopul vicar patriarhal a amintit contribuția importantă a României la afirmarea Bisericii și a statului albanez, subliniind că această moștenire poate constitui baza unor noi proiecte comune.

„Ținând cont de importanța poporului român și a Bisericii Ortodoxe Române în dobândirea independenței Albaniei și a organizării noului stat albanez și a Bisericii sale, ei doresc această intensificare a legăturilor, care să se manifeste mai ales în plan academic”.

Colaborare academică și spirituală

Preasfinția Sa a subliniat că autoritățile din Albania au propus cercetarea arhivelor din România de către teologi și istorici albanezi, deoarece „este știut fiind faptul că mișcarea de emancipare albaneză de sub suzeranitatea otomană a fost organizată la București, unde s-au organizat primile școlile albaneze, a fost creat alfabetul albanez și s-au scris în albaneză manuale și cărți de rugăciune”.

În cadrul întrevederii a fost abordată și dezvoltarea pelerinajelor și a colaborării muzeale dintre cele două țări: „Există deja agenții de turism albaneze care duc grupurile de turiști români la obiective religioase ortodoxe, dar se dorește o colaborare în privința pelerinajului creștin, care diferă substanțial de turismul profan”, a spus ierarhul.

Totodată, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a evidențiat interesul pentru organizarea unor expoziții comune de icoane și obiecte de patrimoniu bisericesc.

Relațiile dintre Albania și România

Ambasadoarea Albaniei în România, Enkeleda Mërkuri, a subliniat că relațiile istorice dintre cele două popoare reprezintă fundamentul noilor inițiative de colaborare: „Dorința de a pune accent pe aceste relații între cele două state s-a bazat foarte mult pe relațiile religioase, dar și culturale dintre Albania și România”.

„Astăzi am încercat să propunem mai multe activități culturale și religioase care ar putea întreține această relație, care este foarte veche”, a evidențiat Excelența Sa.

Biserica Ortodoxă Albaneză și-a proclamat autocefalia în anul 1922, fiind recunoscută de Patriarhia Ecumenică în 1937.

După decenii de persecuții în timpul regimului comunist, care a declarat Albania primul stat oficial ateu din lume în 1967, viața bisericească a fost reorganizată după 1991, prin contribuția deosebită a vrednicului de pomenire Arhiepiscop Anastasie Yannoulatos. Din anul 2025, Arhiepiscopul Tiranei, Durresului și întregii Albanii este Preafericitul Părinte Ioan.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene