PS Varlaam Ploieșteanul: Prohodul este o proclamare a smereniei adânci și a îndelungatei răbdări a lui Hristos

„Prohodul este o proclamare a smereniei adânci și a îndelungatei răbdări a Mântuitorului Iisus Hristos”, a subliniat vineri Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. Preasfinția Sa a oficiat Denia Prohodului Domnului la Catedrala Patriarhală.

Episcopul vicar patriarhal a explicat în predică semnificația profundă a Prohodului Domnului, subliniind că nu este doar o simplă evocare a punerii în mormânt a Mântuitorului, ci o sinteză teologică de o mare bogăție duhovnicească.

„Acest prohod, care este atât de popular, este o cântare de înmormântare, o cântare de prohodire a Mântuitorului, al cărui trup a fost coborât de pe cruce și așezat de către Iosif din Arimateia și Nicodim, în mormântul cel nou, în care nimeni nu a mai fost așezat vreodată”.

Adevăr de credință în cuvinte simple

Preasfinția Sa a evidențiat și vechimea acestei rânduieli liturgice, precum și profunzimea ei teologică.

„Acest prohod, care are o vechime venerabilă, s-a bucurat de o mare primire de către credincioși, întrucât autorii acestor cântări au avut genialitatea de a transmite, în cuvinte foarte simple, adevărul de credință de o profunzime greu accesibilă”.

„Prohodul pe care l-am cântat împreună este o mărturisire de credință, pentru că aproape toate dogmele Bisericii noastre sunt atinse de către autorii Prohodului”.

Tristețea, jalea și lacrimile noastre

Ierarhul a arătat că Prohodul exprimă durerea Maicii Domnului și participarea întregii creații la taina morții lui Hristos: „Și la această cântare de jale participă în primul rând Sfânta Fecioară Maria, iar ei sunt dedicate foarte multe strofe, pentru că dintre toți care l-au jelit pe Hristos, cel mai mult l-a plâns Prea Iubita Sa Maică”.

Episcopul vicar patriarhal a amintit și de tristețea simțită de credincioși în acest moment: „Tristețea, jalea și chiar uneori lacrimile din ochii credincioșilor la cântarea Prohodului nu sunt lacrimi de jale pentru moartea Mântuitorului, pentru că El înviat din morți acum două mii de ani nu mai moare, moartea nu mai are stăpânire asupra Lui”.

„Dar plângem pentru că adeseori și noi, oamenii, Îl răstignim pe Hristos prin păcatele pe care le săvârșim”, a adăugat Preasfinția Sa.

Timp al privegherii până la Înviere

Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși la priveghere și la trăirea cu intensitate a acestor zile sfinte: „Slujba aceasta a Prohodului ne îndeamnă la priveghere până în momentul Învierii Mântuitorului Iisus Hristos din morți”.

Episcopul vicar patriarhal pe credincioși. i-a îndemnat pe credincioși ca „timpul acesta de sâmbătă să-l petrecem în priveghere, chiar dacă avem multe lucruri casnice de pregătit pentru sărbătoarea Paștelui”.

„Să ne învrednicească bunul Dumnezeu ca să trăim cu toată intensitatea suferințele, moartea și îngroparea Domnului, iar cu întreaga noastră ființă să ne bucurăm în dimineața celei de-a întâia zile a săptămânii în care Mântuitorul a înviat biruitor din mormânt”, a încheiat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Denia s-a încheiat cu procesiunea în jurul Catedralei Patriarhale cu Epitaful, pânza pe care este reprezentată Punerea în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos, urmată de citirea Paremiilor.

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Programul slujbelor de la Catedrala Patriarhală în perioada sărbătorilor de Paști este accesibil aici.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene