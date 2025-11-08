PS Varlaam Ploieșteanul: Dumnezeu a rânduit un înger păzitor fiecărei persoane, fiecărei biserici, fiecărei națiuni

Preasfințintul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat rolul „oștilor cerești” și al tuturor sfinților îngeri în planul lui Dumnezeu și în viața oamenilor.

PS Varlaam a slujit la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, aflată în incinta Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Preasfinția Sa a explicat, cu ocazia sărbătorii Sfinților Arhangheli că îngerii aparțin lumii spirituale, creată de Dumnezeu înainte de oameni.

„Dacă pământul este plin de o diversitate atât de mare de viețuitoare, la fel și cerul este plin de prezența ființelor nevăzute sau a îngerilor Lui Dumnezeu”, a spus PS Varlaam Ploieșteanul.

Îngerii au fost creați cu un dublu scop: „Să-L mărturisească pe Dumnezeu și să fie duhuri slujitoare trimise către cei care trebuie să moștenească mântuirea.”

Îngerii în iconomia mântuirii

În continuare, Preasfinția Sa a rememorat istoria apariției îngerilor în Sfânta Scriptură, de la Vechiul Testament până la Mântuitorul Hristos.

În Vechiul Testament, „s-au arătat trei îngeri lui Avraam la Stejarul din Mamvri”, iar „un înger l-a călăuzit pe Moise în pustie”. De-asemenea, „Daniel și cei trei tineri aruncați în cuptorul de foc au fost ocrotiți de un înger”, a spus PS Varlaam.

În Noul Testament, rolul lor devine și mai important, fiindcă Arhanghelul Gavriil îi dă Maicii Domnului vestea cea bună.

„Ne amintim că Arhanghelul Gabriel a fost trimis către o fecioară din Nazaretul Galilei, ca să-i binevestească faptul că va naște Fiu și îi va pune numele Iisus, pentru că El va elibera pe poporul Său de păcatele sale”.

„Același Arhanghel îi va binevesti în Sfânta Sfintelor Templului din Ierusalim, preotului Zaharia, ajunși la atâți bătrânețe fără să aibă copii, că el și soția sa, Elizabeta, vor naște un fiu care va fi mare înaintea Domnului, va merge cu Duhul și cu puterea lui Ilie. Este vorba de Sfântul Ioan Botezătorul”, a adăugat PS Varlaam Ploieșteanul.

Legătura fiecăruia cu îngerul său păzitor

Ierarhul a arătat că îngerii au fost participanți la lucrarea pământească a lui Hristos: „La ispitirea din pustie, venind, îngerii Îl slujeau; în grădina Ghetsimani, un înger coborând din cer Îl întărea; iar la Înălțare, doi bărbați îmbrăcați în haine albe le-au spus apostolilor: Așa cum L-ați văzut înălțându-Se, așa Îl veți vedea venind.”

Dumnezeu a rânduit fiecăruia câte un înger păzitor, iar creștinii sunt datori a se ruga acestuia, a mai menționat ierarhul. Sărbătoarea Sfinților Arhangheli devine, astfel, o chemare la rugăciune, recunoștință și conștiință duhovnicească.

„Dumnezeu a rânduit un înger păzitor fiecărei persoane, fiecărei comunități creștine, fiecărei biserici, fiecărei națiuni”, a explicat PS Varlaam Ploieșteanul.

La finalul Sfintei Liturghii, PS Varlaam a slujit un parastas pentru eroii Jandarmeriei și pentru Grigore Alexandru Ghika, ultimul domn al Moldovei și fondator al Jandarmeriei Române în anul 1850.

