Osemintele Domnitorului Grigore Alexandru Ghika au ajuns în țară | În imagini

Rămășițele pământești ale Domnitorului Grigore Alexandru Ghika au fost aduse vineri, 7 noiembrie 2025, în țară.
Marșuri pentru familie cu participare masivă în Georgia: Familia, o mare școală a iubirii, spune Patriarhul Shio al III-lea
Zeci de mii de georgieni au participat duminică, în mai multe orașe, la marșuri pentru familie. După manifestarea de la Tbilisi, Patriarhul Shio al III-lea al Georgiei a oficiat, la Catedrala Patriarhală din capitala Georgiei,…
O universitate creștină a fost inaugurată la situl UNESCO al Botezului Domnului de la Iordan
Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului au inaugurat luni Universitatea Ortodoxă Internațională „Situl Botezului”. Potrivit Patriarhiei Ierusalimului, instituția de învățământ superior a fost edificată pe locul unde Domnul…
Principele Radu a propus înființarea unei platforme pentru aprofundarea limbii române de către populația din Rep. Moldova
Principele Radu i-a propus luni ministrului Educației din Republica Moldova, Dan Perciun, dezvoltarea unei platforme online dedicată aprofundării limbii române de către toți cetățenii moldoveni, indiferent de vârstă, transmite Agerpres. Alteța Sa Regală a declarat…
Proiectul „Familia – cetate de iubire”: Nouă colaborare transfrontalieră pentru prevenirea violenței domestice
Parohia „Sf. Ier. Grigorie Palama” din Chișinău a găzduit duminică o nouă conferință din seria „Familia – cetate de iubire”, organizată în cadrul unui proiect derulat de Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei împreună cu…
Oficiali din Cehia recunosc necesitatea colaborării cu reprezentanții cultelor: Corespondență de la parohul român din Praga
Părintele Andrei Ioan Danciu, parohul român din Praga, a participat recent la două evenimente organizate de autoritățile din Cehia. În cadrul întrunirilor, oficialii au recunoscut și apreciat contribuția cultelor la societate, chiar dacă țara lor…