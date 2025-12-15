Sf. Elefterie reprezintă un model strălucit pentru întreaga Biserică, a spus PS Timotei Prahoveanul

„Sfântul Elefterie reprezintă un model strălucit pentru întreaga Biserică și pentru familiile creștine”, a subliniat luni Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu ocazia hramului Bisericii „Sfântul Elefterie” – Nou, Paraclis Patriarhal din Capitală.

Ierarhul a amintit că viața Sfântului Elefterie s-a desfășurat într-un context istoric extrem de dificil: „Perioada în care a trăit el a fost o perioadă a unor grele încercări, a unei persecuții care a durat mai bine de 250 de ani”.

Referindu-se la familia sfântului, Preasfinția Sa a evidențiat rolul mamei sale în formarea duhovnicească a acestuia: „Mama lui, Antia sau Evantia, era o femeie profund credincioasă. Aceasta i-a inspirat din copilărie, din primii ani ai vieții, dragostea față de învățătura creștină”.

În slujba Bisericii

Episcopul vicar a subliniat chemarea deosebită a Sfântului Elefterie și slujirea sa timpurie în Biserică: „Hirotonia lui, atât de devreme avea să confirme o excepțională trăire și dorire de slujire a Bisericii”.

Vorbind despre mărturisirea credinței, ierarhul a arătat că Sfântul Elefterie „n-a cedat sub nicio formă înaintea amenințărilor demnitarilor care aveau puterea asupra vieții lui”.

„La chinurile la care a fost supus, el a ieșit biruitor. Aceeași tărie, aceeași râvnă pentru cuvintele Evangheliei l-a făcut pe împărat să poruncească decapitarea lui”, a adăugat Preasfinția Sa.

Ierarhul a evidențiat actualitatea mesajului Sfântului Elefterie pentru credincioșii de astăzi: „Cel mai important mesaj este acela al iubirii dintre creștini. Dragostea acelor creștini a uimit lumea”.

„Sângele martirilor a fost sămânța cea bună care a crescut mai târziu Biserica”.

Redarea frumuseții de altădată

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit și despre importanța bisericii care și-a sărbătorit hramul: „Cu mari sacrificii, cu marea jertfă a părintelui paroh, ajutat de câteva persoane îndeosebi, a reușit să redea frumusețea ei”.

„O biserică care este frecventată de credincioși capătă sigur o rezonanță și sărbătoarea hramului și anumite sărbători ale bisericii respective”, a adăugat Preasfinția Sa.

Episcopul vicar a amintit că lăcașul de cult deține în patrimoniu și cinstitele moaște ale sfântului ocrotitorului lăcașului de cult.

Biserică plină

Părintele paroh și protopop al Sectorului 6 al Capitalei, Valer Ulican, a adresat un cuvânt de mulțumire, subliniind importanța sărbătorii hramului și a prezenței ierarhului: „Preafericirea Sa a binecuvântat ca întotdeauna la această sărbătoare închinată ocrotitorului bisericii noastre să avem un ierarh”.

Preotul a evidențiat slujirea Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, apreciind modul în care ierarhul se adresează credincioșilor: „Îi mulțumim încă odată Preasfinției Sale pentru cuvântul său de învățătură bogat, pentru dragostea pe care o are față de preoții acestei sfinte biserici și de credincioșii parohiei noastre”.

Totodată, părintele Valer Ulican a mulțumit enoriașilor pentru participare, subliniind că, „deși este o zi lucrătoare, biserica noastră a fost plină”.

Programul evenimentelor

Programul de hram al Paraclisului Patriarhal „Sfântul Elefterie” – Nou a început sâmbătă, când copiii participanți la atelierul de pictură al parohiei au primit diplome și daruri.

Programul sărbătorii va continua cu două concerte de colinde susținute de Corul Seminarului Teologic Ortodox din București și de Corul MelosTon.

Vezi mai multe fotografii de la eveniment în Galeria Foto.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene