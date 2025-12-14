Parohia „Sf. Elefterie” – Nou din Capitală își serbează ocrotitorul: Programul hramului

Parohia „Sfântul Elefterie” – Nou, Paraclis Patriarhal, din Capitală își serbează luni ocrotitorul. Programul hramului include activități pentru copii, slujbe și două concerte de colinde.

Primul eveniment din programul de hram a avut loc sâmbătă: copii de la atelierul de pictură au primit diplome și daruri din partea parohiei. În ajunul hramului este oficiată slujba vecerniei cu litia și acatistul Sfântului Mucenic Elefterie.

De sărbătoarea parohiei, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Așteptăm să ne închinăm și să primim mângâiere din partea Sfântului Sfințit Mare Mucenic Elefterie în această zi de sărbătoare închinată lui și să reușim să facem din sufletele noastre sălaș curat pentru primirea pruncului Iisus, mai ales că este o sărbătoare premergătoare a Nașterii Domnului Iisus Hristos”, a declarat preotul paroh Valer Ulican la Trinitas TV.

Programul sărbătorii va continua în datele de 18 și 20 decembrie cu două concerte de colinde susținute de Corul Seminarului Teologic Ortodox din București și de Corul MelosTon.

Biserica Sf. Elefterie-Nou se află pe malul drept al Dâmboviţei, în piaţa Sf. Elefterie, vizavi de Opera Naţională. A fost construită din temelii, cu dania enoriaşilor şi a Primăriei Municipiului Bucureşti, prin grija preotului paroh prof. univ. Mihai Bulacu.

Unul dintre primii ctitori, în 1935 a fost G-ral Ion Georgescu, Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul. Lucrările începute în iunie 1935, au fost întrerupte între 1940 -1935, pe timpul celui de al doilea Război Mondial, biserica fiind târnosită abia în iunie 1971.

Foto credit: Basilica.ro