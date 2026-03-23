PS Timotei Prahoveanul: Sf. Andrei Criteanul, dascăl și prieten al celor ce și-au îndreptat mintea și inima către Dumnezeu

„Sfântul Andrei Criteanul este un dascăl, un îndrumător, dar cred că este și prietenul apropiat al tuturor celor care, în aceste zile, împreună cu rugăciunea lui, și-au îndreptat mintea și inima către Dumnezeu, cerând curățire” a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Ierarhul a oficiat luni seară, la Catedrala Patriarhală, Denia Canonului cel Mare, împreună cu Arhim. Clement Haralam, Mare Eclesiarh, și cu părinți slujitori ai sfântului lăcaș.

„Sfântul Andrei Criteanul ne îndeamnă la pocăință, la lacrimi, iar cine reușește să aibă o asemenea stare va reuși să fie mai aproape de Dumnezeu în drumul acesta către ziua cea luminată a Învierii”, a adăugat Preasfinția Sa.

Părintele episcop vicar a amintit că și autorul Canonului Învierii a scris despre curățirea simțurilor, ca să-L putem vedea pe Hristos strălucind în luminata zi a Învierii.

„Iar Sfântul Andrei Criteanul este un îndrumător, un dascăl care ne îndeamnă să ne curățim simțirile, să reușim ceea ce ne-a învățat cu mult timp înaintea lui și Sfântul Efrem Sirul, vorbind despre pocăință și despre lacrimi, și toți ceilalți care ne-au dat astfel de învățături, dorind ca întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos cel înviat din morți să ne găsească pe toți schimbați”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Lecția smereniei

Din Canonul cel Mare învățăm lecția smereniei și a pocăinței, a mai spus ierarhul.

„Sfântul Andrei Criteanul ne atrage atenția printr-o bogăție de cunoștințe biblice și din Vechiul, și din Noul Legământ, dar și printr-o mărturisire tulburătoare, care ne rușinează”, a precizat Preasfinția Sa: este lecția smereniei, căci sfântul autor al canonului, „învățând de la smerenia Vameșului, s-a așezat pe sine în locul cel mai de pe urmă al Templului”.

Un cinstitor al Maicii Domnului

Ierarhul a mai subliniat legătura scrierilor Sf. Andrei Criteanul cu sărbătoarea Bunei Vestiri și faptul că imnograful a fost un mare cinstitor al Maicii Domnului.

„În situația calendaristică actuală, Denia Canonului Sfântului Andrei Criteanul se săvârșește cu două zile mai devreme, pentru a cinsti cum se cuvine sărbătoarea Bunei Vestiri”, a explicat Preasfinția Sa.

„Iată că, în acest an, legătura cu Maica Domnului se arată și prin această înainteprăznuire a Bunei Vestiri, în care am ascultat și cuvinte de rugăciune și de laudă pe care Sfântul Andrei Criteanul le-a închinat Maicii Domnului – cuvinte care încheie fiecare dintre cele nouă cântări ale Canonului Său.”

Lecția pocăinței

Din viața Sfintei Maria Egipteanca, citită la slujba Canonului, învățăm lecția pocăinței, a mai precizat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Astfel, cu puține zile înainte de sărbătoarea Sfintelor Paști, ni se amintește că „țărâna ei, după multă pocăință, s-a întors la Dumnezeu schimbată după lucrarea minunată a Harului”, a subliniat ierarhul.

Cele două exemple – al Sf. Andrei Criteanul și al Sf. Maria Egipteanca – ne sunt puse înainte în această perioadă a postului, pentru a nu uita că drumul smereniei și al pocăinței trebuie să continue, a explicat Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Marți, la Catedrala Patriarhală va fi oficiată Liturghia Darurilor înainte sfințite.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene