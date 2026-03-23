În imagini: Denia Canonului Mare la Catedrala Patriarhală, în a cincea săptămână a Postului Paștilor (2026)

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat Denia Canonului Mare, luni, 23 martie, la Catedrala Patriarhală.
Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Agenția de știriBasilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat Denia Canonului Mare, luni, 23 martie, la Catedrala Patriarhală.
Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj vineri, la cea de-a 32-a ediție a Congresului Științific Internațional de Teologie „Pavlia”, organizat de Mitropolia de Veria, Naoussa și Kampania (Biserica Ortodoxă a…
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