În imagini: Denia Canonului Mare la Catedrala Patriarhală, în a cincea săptămână a Postului Paștilor (2026)

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat Denia Canonului Mare, luni, 23 martie, la Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

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