PS Emilian Crișanul pomenit la Neamț: Suntem în comuniune duhovnicească, a spus PS Teofil Trotușanul

„Am venit să aducem rugăciune lui Dumnezeu și să arătăm că suntem în comuniune duhovnicească cu Preasfințitul, care a slujit cu multă râvnă cât timp a fost rânduit și îngăduit de Dumnezeu pe pământ, dar continuă să-L slujească și dincolo, în Împărăția Cerurilor”, a spus Episcop vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului sâmbătă, la Mănăstirea Neamț, unde a oficiat Parastasul de 40 de zile pentru Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

„Am venit să înălțăm rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să vărsăm o lacrimă și să cerem ca Dumnezeu să-i lumineze călătoria și slujirea lui, dincolo, în Împărăția Sa”, a mai spus ierarhul.

„Un obicei vechi, în Antichitate, în Țara Sfântă, prevedea ca, atunci când cineva drag pleacă din lumea aceasta, familia și cei care l-au cunoscut și l-au iubit să meargă la mormânt, să zică rugăciuni și să așeze o piatră.”

Preasfinția Sa a explicat că, în funcție de numărul pietrelor care se adunau deasupra mormântului, simbolizând lacrimile celor dragi, se putea ști cât de iubit și cât de important a fost omul respectiv.

„În fața lui Dumnezeu, însă, se cunoaște dacă un om a fost iubit sau nu, nu după pietrele care sunt deasupra mormântului sau după florile sau lumânările pe care le așezăm, ci mai ales după modul lui de viețuire, dacă a fost unul cu adevărat plăcut lui Dumnezeu”, a subliniat părintele episcop vicar.

Datori suntem să-l pomenim

Arhiereul i-a îndemnat pe credincioși să păstreze vie amintirea faptelor și învățăturilor Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul.

„Datori suntem să-L pomenim, dar mai ales să urmăm învățăturile sale cele după Evanghelie, pe care, ca arhiereu al Bisericii noastre, le-a îndeplinit cu timp și fără timp. Rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze slujirea lui de dincolo și să-l așeze în ceata marilor ierarhi care săvârșesc liturghia cerească în împărăția Lui”, a încheiat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

Slujba de pomenire a fost precedată de Sfânta Liturghie, oficiată de ierarh împreună cu soborul în biserica istorică a Mănăstirii Neamț.

Din sobor au mai făcut parte: arhim. Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț; arhim. Arsenie Hanganu, starețul Mănăstirii Cetățuia din Iași; arhim. Serafim Grigoraș, starețul Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”; arhim. Andrei Ioniță, cadru didactic la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman; pr. Marcel Cojocaru, cadru didactic la Facultatea de Teologie „Sf. Dumitru Stăniloae” din Iași; clerici din Arhiepiscopia Aradului – pr. Mircea Proteasa, arhid. Cristian Petruț și arhid. Dorin Neag

La slujbă a participat un grup de credincioși arădeni dintre numeroșii fii duhovnicești care l-au iubit pe vrednicul de pomenire Părinte Episcop vicar Emilian Crișanul.

Neamțul a fost mănăstirea de metanie a Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului