PS Timotei Prahoveanul: Dumnezeu poartă de grijă tuturor, cu atât mai mult omului

„Dumnezeu poartă de grijă tuturor, cu atât mai mult omului pe care l-a așezat în fruntea creației Sale”, a subliniat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Preasfinția Sa a oficiat duminică Sfânta Liturghia la Catedrala Patriarhală, unde a explicat că omul este chemat să-și întemeieze viața pe cuvintele lui Hristos și să nu se lase stăpânit de grijile trecătoare ale lumii.

„Evanghelia de astăzi ne prezintă doar câteva versete, dar cuvintele cele mai profunde ale acestei predici a Mântuitorului vorbesc despre rugăciunea făcută din toată inima, despre milostenia făcută în ascuns, despre rugăciunea tainică departe de ochii lumii și mai ales despre puterea de a ierta vrăjmașii”.

Vederea duhovnicească

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a arătat diferența dintre vederea trupească și cea duhovnicească, pornind de la imaginea ochiului: „Nu este doar fereastra prin care privim”.

„Nu despre acest simț ne vorbește Mântuitorul, nu despre ochiul material, nu despre materialitatea lui, ci vorbește despre felul cum gândim și cum înțelegem lucrurile”.

„În începutul Evangheliei de astăzi, ni se spune despre ochiul curat. Ochiul curat este semnul unei vieți eliberate de egoism, de patimi, de întuneric, pentru că întunericul poate fi definit în multe feluri, dar trebuie să-l definim numai în noi, nu în ceilalți. Ochiul curat vede toate darurile revărsate de la Dumnezeu. Ochiul curat caută lumina chiar și acolo unde sunt umbre”, a adăugat ierarhul.

Preasfinția Sa a explicat că, de cele mai multe ori, riscăm să nu ajungem la această stare a vederii duhovnicești: „Privirea noastră interioară este adeseori bolnavă. Nu pentru faptul că nu vedem lumina, ci pentru faptul că nu o recunoaștem și nerecunoscând-o nu o apreciem. De aceea, ochiul este aici mai ales felul de a gândi, felul de a înțelege lucrurile ale noastre înainte de a le înțelege și de a ne interesa de ale altora”.

„Ochiul curat de aceea va căuta întotdeauna să vadă darurile lui Dumnezeu. Ochiul curat, după cum ni s-a spus de către un Părinte al Bisericii, dorește să vadă până unde poate urca un om”.

Grijile vieții

Referindu-se la cuvintele Evangheliei despre slujirea lui Dumnezeu și a lui Mamona, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a atras atenția asupra pericolului de a transforma bunurile materiale în scop al existenței.

„Nu putem sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Termenul al doilea desemna iubirea față de lucrurile trecătoare. Sigur, banii în primul rând, dar și toate celelalte care înseamnă bani, multe lucruri prisositoare”.

„Refuzăm propunerea făcută de Mântuitorul care spune ca ucenicii Lui să-și adune comoara în cer, și pentru că refuzăm așezarea comorilor noastre în cer, preferăm locul unde hoții și toți cei care strică, inclusiv cariile și ceilalți dăunători pot distruge orice comoară pe care noi am dorit să o știm tăinuită pentru totdeauna”, a mai spus ierarhul, amintind cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur.

Vorbind despre grija excesivă pentru cele materiale, Preasfințitul Părinte Timotei a făcut referire și la cuvintele Mântuitorului despre crinii câmpului, arătând că aceștia reprezintă chipul unei existențe care se încredințează întru totul purtării de grijă a lui Dumnezeu.

„Crinul nu este niciodată preocupat de propria frumusețe. El nu se admiră pe sine, nu se așează în centrul lumii sau al comunității sale. Stă deoparte și este mulțumit cu ceea ce a primit de la Dumnezeu”, a subliniat ierarhul.

Duminica Sfinților Athoniți

În partea finală a predicii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a evidențiat semnificația Duminicii Sfinților Athoniți, sărbătorită pentru prima dată în Patriarhia Română.

„Muntele Athos este un loc al rugăciunii și poate fi definit în special printr-un cuvânt: isihie, adică un loc al liniștirii și al schimbării felului de a gândi”.

Evocând nume mari ale monahismului athonit, precum Sfântul Petru Athonitul, Sfântul Atanasie Athonitul, Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Nicodim Aghioritul sau Sfântul Paisie Aghioritul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a arătat că toți aceștia au urmat cu fidelitate calea Evangheliei.

„Muntele Athos a arătat tuturor celor care au privit către el sau au ajuns acolo drumul pe care îl arată Evanghelia. Biserica nu are alt drum decât acela pe care îl arată Mântuitorul”, a spus ierarhul.

Preasfințitul Părinte Timotei a încheiat prin a sublinia că exemplul Sfinților Athoniți îi cheamă pe credincioși să caute lumina lui Hristos și să nu se lase absorbiți de preocupările trecătoare ale lumii: „Toți aceștia ne îndeamnă să nu căutăm pânza de păianjen, ci lumina aceea care luminează în întuneric. Acea lumină vine de la Mântuitorul Hristos”.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro