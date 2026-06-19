Biserica Ortodoxă Română va sărbători pentru prima dată Duminica Sfinților Athoniți

Biserica Ortodoxă Română va sărbători la finalul acestei sătămâni, pentru prima dată, Duminica Sfinților Athoniți. Hotărârea a fost luată în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod desfășurate în data de 1 iulie 2025.

Propunerea a fost făcută de Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că această sărbătoare există „în Muntele Athos, în diferite țări și în unele schituri care aveau legătură cu Athosul”.

Sărbătoarea era deja ținută la Schitul Bucium de lângă Iași pentru că a fost metoc al schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos.

Importanța acestei sărbători a crescut și după canonizarea de către Patriarhia Ecumenică a patru cuvioși români care au viețuit în Sfântul Munte Athos: Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu și Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu, precum și Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu și Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul.

Totodată, Sfântul Sinod a aprobat textele liturgice dedicate acestei sărbători, rânduită în Duminica a 3-a după Rusalii, în cadrul ședinței din 3 iunie 2026. Slujba Sfinților Athoniți este disponibilă în format online.

Duminica Sfinților Athoniți

Duminica Sfinților Athoniți este celebrată în Duminica a 3-a după Rusalii, venind în mod firesc după Duminica Tuturor Sfinților și cea a Sfinților Români, cele două duminici care urmează după Rusalii.

Sărbătoarea evidențiază legăturile istorice dintre români și Muntele Athos. Domnitorii și boierii români au sprijinit vreme de secole mănăstirile aghiorite, iar monahii români sunt prezenți neîntrerupt în Sfântul Munte din secolul al 14-lea până astăzi.

Sunt cinstiți deopotrivă sfinții cunoscuți și necunoscuți ai Athosului. Între aceștia se numără mari părinți ai monahismului ortodox, precum Sfântul Petru Athonitul, Sfântul Atanasie Athonitul, Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Siluan Athonitul și Sfântul Paisie Aghioritul.

Un loc important îl ocupă sfinții români athoniți. Dintre aceștia, îi regăsim pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Sfântul Cuvios Macarie Protopsaltul, tuns în monahism în Sfântul Munte, Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț și Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani.

Foto credit: Basilica.ro