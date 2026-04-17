PS Timotei Prahoveanul despre Mănăstirea Ghighiu: Un loc de har și binecuvântare

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a subliniat în Vinerea Luminată, la hramul Mănăstirii Ghighiu, că acest așezământ monahal este „un loc de har și binecuvântare” pentru credincioși.

Preasfinția Sa a evidențiat în predică semnificația sărbătorii Izvorului Tămăduirii, arătând că aceasta îi cheamă pe credincioși la apropiere de Dumnezeu și la trăirea harului divin.

„Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii ne învață cât de importantă este apropierea noastră de Dumnezeu și de Preacurata Sa Maică”, a spus ierarhul.

Izvorul pururea curgător

După ce a vorbit despre istoria sărbătorii Izvorul Tămăduirii, Episcopul vicar a subliniat că izvorul vindecării nu este doar unul material, ci mai ales duhovnicesc, fiind legat de lucrarea Mântuitorului în lume.

„Este izvorul cel pururea curgător de milostivire al Mântuitorului Iisus Hristos cel înviat din morți”, a explicat Preasfinția Sa.

Totodată, ierarhul a arătat că acest izvor aduce binecuvântare tuturor celor care îl caută cu credință: „Acest izvor pururea curgător al Mântuitorului aduce tuturor binecuvântare și mângâiere”.

„Și din acest izvor primit de la Dumnezeiescul ei Fiu, Maica Domnului împarte cu dragostea ei nesfârșită tuturor celor care-i cer ajutorul”, a adăugat Preasfinția Sa.

Întâlnirea cu Dumnezeu

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a evidențiat puterea transformatoare a întâlnirii cu Dumnezeu, amintind exemple de schimbare din istoria mântuirii și din tradiția Bisericii.

„Întâlnirea cu Dumnezeu poate schimba întunericul. Și poate aduce lumina”, a afirmat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Noi o rugăm cu stăruință pe Maica Luminii și Izvorul vieții să trimită binecuvântarea ei asupra tuturor celor care o cinstesc, asupra tuturor celor care la sărbătorile ei și la toate sărbătorile Bisericii cer de la Fiul ei, prin mijlocirea Preacuratei Sale Maici, ajutor, izbăvire de încercări, de neputințe, de boli, dar mai ales eliberarea de întunericul patimilor și al neputințelor noastre”, a încheiat Preasfinția Sa.

Slujba de sfințire a apei

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul vicar Timotei Prahoveanul a oficiat slujba de sfințire a apei la izvorul din apropierea bisericii.

Izvorul, încadrat într-un agheasmatar, este considerat a fi vindecător, lucru dovedit în timp prin mărturiile oamenilor care au băut această apă cu credință și prin rugăciune s-au vindecat de diferite boli.

În anul 2026, s-au împlinit 68 de ani de când Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Siriaca se află la Mănăstirea Ghighiu. Înscrierea cinstirii icoanei Maicii Domnului Siriaca în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a fost hotărâtă de Sfântul Sinod în februarie 2018.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu