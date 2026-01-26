PS Timotei Prahoveanul a făcut un portret emoționant al Sf. Iosif cel Milostiv, care a permis femeilor să cânte în biserică

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, l-a evocat luni, prin rugăciune și cuvânt, la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, pe Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, despre care a amintit că este legat și de Cetatea Bucureștilor.

Astfel, sfântul ierarh a fost egumen la Mănăstirea Sărindar situată cândva pe locul actual al Cercului Militar din Capitală, a fost profesor la Gimnaziul „Gheorghe Șincai” și la Liceul „Matei Basarab” și a condus ca director, timp de un an, Seminarul Central.

„Erau vremuri de profunde schimbări îndată după Unirea Principatelor, când slujirea sa a fost încununată cu largi aprecieri și cu hirotonia pentru câteva luni ca arhiereu în Cetatea Bucureștilor, purtând titulatura de Episcop al Mirelor”, a menționat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

A permis femeilor să cânte în biserică

Părintele episcop vicar a amintit cele mai importante momente din arhipăstorirea sfântului ca mitropolit la Iași: renovarea și finalizarea Catedralei Mitropolitane începute de predecesorul său, în perimetrul căreia începuseră să crească copaci, mutarea moaștelor Sfintei Parascheva în noua catedrală și într-o nouă raclă de argint, și înființarea primului cor mixt din Biserica noastră, sub bagheta renumitului muzician, compozitor și dirijor Gavriil Musicescu.

Criticat că strică rânduiala permițând femeilor să cânte în biserică, sfântul le-a transmis criticilor: Fățarnicilor, sunteți împotriva femeilor să cânte în biserică. Dar nu ele au venit primele la mormânt în dimineața Învierii, când bărbații stăteau închiși în casă de frica iudeilor?

„Mitropolitul a întâmpinat astfel de situații pentru a se împlini cuvintele Mântuitorului: Dacă pe mine M-au prigonit și pe voi vă vor prigoni”, a subliniat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Ctitor al Bibliotecii Academiei Române

Ierarhul a amintit că sfântul, donându-și Academiei cărțile și documentele rare, „este unul dintre marii ctitori ai Bibliotecii Academiei Române, știind că acolo aceste cărți și documente vor fi păstrate în condițiile optime”.

„A murit la 26 ianuarie 1900 și a fost îngropat lângă Catedrala Mitropolitană din Iași, în partea dreaptă, undeva chiar în dreptul locului unde au fost așezate moaștele Sfintei Parascheva”, a mai relatat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Dar, cu ceva timp înainte, după ce a terminat lucrările de reparație ale Catedralei Mitropolitane, l-a adus de la Mănăstirea Slatina pe Mitropolitul Veniamin Costachi al Moldovei, care se îngropase și el sub streașina Bisericii de la Slatina, spunând ucenicilor săi: Să mă îngropați aici, pentru ca ploile venind să-mi spele numele și păcatele. Dar va veni într-o zi un mitropolit care mă va scoate din mormântul de la Slatina și mă va duce în Catedrala pe care eu am început-o.”

Canonizarea și proclamarea oficială ca sfânt

Preasfinția Sa a mai amintit că, asemenea Mitropolitului Veniamin Costachi, Sf. Ier. Iosif cel Milostiv a fost și el înmormântat sub streașina Catedralei Mitropolitane din Iași, afirmând că într-o zi îl vor scoate de acolo și îl vor duce în Catedrală.

„Și a venit această zi îndată după 1990, când slujitorii Catedralei Mitropolitane din Iași au umblat la mormântul lui și au văzut osemintele și felul cum fusese îngropat: era atunci rânduiala ca ierarhii să fie îngropați în tron, într-un scaun și nu în sicriu, așa cum am găsit și eu, dimpreună cu ceilalți părinți, atunci când am umblat la mormântul lui, osemintele marelui mitropolit”, a relatat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

În 2017, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea Mitropolitului Iosif Naniescu, dându-i numele de Sf. Ier. Iosif cel Milostiv. În 2018 a avut loc proclamarea solemnă a canonizării sale la Catedrala Mitropolitană din Iași.

