Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul a oficiat joi, 9 aprilie 2026, slujba Deniei celor 12 Evanghelii, la Catedrala Patriarhală.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Agenția de știriBasilica.ro
Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul a oficiat joi, 9 aprilie 2026, slujba Deniei celor 12 Evanghelii, la Catedrala Patriarhală.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
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