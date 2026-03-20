PS Teofil Trotușanul: Într-o lume tulburată de războaie, suntem chemați să fim propovăduitori și trăitori ai păcii

Într-o lume tulburată de războaie și vești de războaie, suntem chemați să fim propovăduitori ai păcii, a îndemnat miercuri Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite la Schitul Deleni, din județul Bacău.

În cuvântul său, PS Teofil Trotușanul a spus că mintea multora este întunecată de către vrăjmaș și este nevoie de rugăciune pentru ca Dumnezeu să aducă pacea.

„Sunt războaie și vești de războaie, oamenii se ridică unii împotriva altora, iar răutatea vrăjmașului întunecă mintea multora, încât îi face pe frați să lupte împotriva fraților. Lumea este neliniștită din pricina acestor conflicte dureroase”.

„Noi, creștinii, suntem chemați să fim propovăduitori și trăitori ai păcii – o pace pe care nu o fac oamenii și nu o împrumutăm din tratate de diplomație, ci o primim de la Dumnezeu, Care este Izvorul păcii”, a spus Preasfinția Sa.

Pregătire pentru lumina Învierii

Ierarhul a explicat credincioșilor legătura dintre Liturghia Darurilor Înainte Sfințite și Învierea Domnului.

„Liturghia Darurilor Înainte Sfințite, pe care am săvârșit-o, este specifică acestei perioade. Ea cuprinde și momentul numit Ritul Luminii, când slujitorul iese din Sfântul Altar cu lumânarea aprinsă și rostește: Lumina lui Hristos luminează tuturor. Acest gest simbolizează lumina lui Hristos, pe care o așteptăm deplin la Sfintele Paști”.

„Dar această lumină nu este doar una văzută, ci o lumină duhovnicească, pe care suntem chemați să o așezăm în inimile noastre. Părinții din vechime au rânduit rugăciunea neîncetată tocmai pentru a dobândi această lumină necreată. De aceea, să ne pregătim pentru a primi lumina Învierii și a o păstra în suflet”, a subliniat Preasfinția Sa.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului / Facebook

