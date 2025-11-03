PS Teofil Trotușanul: Prin preot se revarsă binecuvântarea și lucrarea sfințitoare a lui Hristos asupra comunității

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a spus, duminică, în biserica parohiei din satul natal că preotul are un rol foarte important în lucrarea comunității, pentru că prin acesta se revarsă binecuvântarea și lucrarea sfințitoare a lui Hristos.

Cu această ocazie, PS Teofil l-a instalat în funcția de paroh al comunității din Goioasa pe părintele Silviu-Andrei Căliman.

„Preotul este chemat să fie părinte spiritual, să conducă sufletele credincioșilor pe calea împărăției lui Dumnezeu. Noi îl vrem sfânt, chiar dacă nu este sfânt, pentru că prin el se revarsă binecuvântarea și lucrarea sfințitoare a lui Hristos asupra comunității”.

„Din comuniunea dintre preot și credincioși se naște acea unitate apostolică rânduită de Dumnezeu încă de la început”, a spus Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

O zi luminoasă pentru comunitatea din Goioasa

Preasfinția Sa a subliniat și emoția revenirii pe plaiurile natale, acolo unde a făcut primii pași în viață și în Biserică.

„De aici am plecat și aici vin de fiecare dată cu mult drag ca să mă întâlnesc cu dumneavoastră și să slujim împreună. Este o zi de lumină și de daruri dumnezeiești, în care Dumnezeu zâmbește acestei parohii, binecuvântând-o cu un nou preot slujitor”, a menționat PS Teofil Trotușanul.

Părintele Costel Mareș, Protopop de Moinești, a transmis mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și a dat citire deciziei de numire a noului paroh:

„Astăzi este o zi de bucurie și de continuitate pentru această comunitate de oameni harnici și darnici, în care Preasfințitul Părinte Teofil revine acasă. Îl felicităm pe noul părinte paroh și îi dorim o pastorație frumoasă, bineplăcută înaintea lui Dumnezeu. Nu este ușor astăzi să fii preot, de aceea preotul are nevoie, mai mult ca oricând, de rugăciunea credincioșilor săi. Cu cât se roagă mai mult pentru el, cu atât preotul devine mai bun.”

Prima pași pe calea mântuirii

La rândul său, părintele Silviu-Andrei Căliman și-a exprimat, cu emoție, dorința de a continua lucrarea pastorală a celor care au fost înaintea sa.

„Simt că mă aflu astăzi într-o poiană luminoasă a preoției mele. Florile binemirositoare ale acestei poieni sunteți dumneavoastră, credincioșii parohiei Goioasa. Vin cu dorința de a duce mai departe lucrarea frumoasă a părinților care au slujit aici, dorindu-mi, mai presus de toate, să zidim sufletele și să mergem împreună pe calea mântuirii. Așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie”, a spus preotul paroh.

