Să ne întoarcem fața cu sinceritate către Dumnezeu și să-I cerem iertare că am refuzat darul vieții: PS Teofil Trotușanul

„Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și să-I cerem iertare pentru că am refuzat darul vieții”, a spus Preasfințitului Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Marșul pentru Viață 2026 de la Moinești, județul Bacău.

Marșul a avut loc sâmbătă și a fost urmat de Conferința „Familia, chipul Iubirii”, susținută de părintele profesor Constantin Necula la Centrul de Agrement „Ionuț Iftimoaie” – Trotuș din Comănești, județul Bacău.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a subliniat că națiunea este ca o familie mai mare, iar refuzul nașterii de copii afectează destinul tuturor.

Poporul, o familie mare

„Dacă din cele 22 de milioane de avorturi care s-au făcut de la Revoluție încoace, ar fi văzut lumina zilei mulți dintre cei care au pierit, probabil că ar fi fost sfinți în calendar”, a spus ierarhul.

„Acum știe Dumnezeu și mila Lui cum se va revărsa asupra celor care au pe mâinile lor sângele acestor copii nevinovați, dar și asupra noastră, a tuturor, pentru că facem parte ca o familie mare, ca un popor și suntem responsabili unii față de alții.”

Copilul ca dar al lui Dumnezeu

Preasfinția Sa a amintit că viața oricărui om, deci a oricărui copil, începând de la concepție, este un dar de la Dumnezeu.

„Iar chemarea Bisericii, în mod special în anul acesta dedicat familiei creștine, este să prețuim viața, să prețuim darurile pe care Dumnezeu ni le dă și să întoarcem aceste daruri lui Dumnezeu”, a spus părintele episcop vicar.

„Toată viața noastră, dacă o întoarcem lui Dumnezeu, atunci ea se sfințește și devine un dar sfânt. Un copil primit de la Dumnezeu și oferit lui Dumnezeu este un dar de mare preț. Este un sfânt pe care îl putem așeza la locul lui în calendar.”

„Să știți că destinul unui popor este în mâinile Lui, iar Dumnezeu dorește și binecuvintează pe toți cei care răspund chemării Sale”, a subliniat Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Rugăciune pentru copiii care nu au apucat să se nască

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul i-a îndemnat pe credincioși să se roage pentru copiii nenăscuți care și-au pierdut viața în urma alegerilor făcute de părinții lor.

„Dacă n-ați făcut-o, vă îndemn ca, atunci când vă veți culca și când vă veți trezi, să adăugați la rugăciunile personale un Doamne miluiește și pentru sângele acesta care s-a vărsat”, a spus ierarhul.

Cum recâștigăm binecuvântarea lui Dumnezeu

Preasfinția Sa a mai explicat că viața omului trebuie să se desfășoare în permanentă legătură cu Dumnezeu, pentru a se împlini pe toate planurile.

„Ne plângem de prea multe ori că ne merge greu. Ne plângem că avem conducători care nu ne reprezintă cum ne-am dorit. Ne plângem că nu avem specialiști sau nu avem oameni care să răspundă misiunii pe care o așteptăm”, a amintit ierarhul.

„Însă, dacă am fi sinceri, am găsi că acesta este și rezultatul unor alegeri pe care le-am făcut, fie individual, fie ca familie, fie ca un popor, ca o familie extinsă, ca o nație. Avem ceea ce am lucrat.”

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a îndemnat la pocăință, ca odinioară Poporul Ales, pentru a recâștiga binecuvântarea lui Dumnezeu asupra națiunii noastre.

„Să ne întoarcem din nou fața cu sinceritate către Dumnezeu. Să nu așteptăm numai la cei de lângă noi să facă și să răspundă la solicitările noastre. Să începem să ascultăm noi de Dumnezeu cu sinceritate și atunci și binecuvântarea Domnului va fi asupra noastră și asupra neamului nostru”, a îndemnat Preasfinția Sa.

Marșul pentru Viață 2026 și conferința pro-familie de la Moinești au fost coordonate de părintele Costel Mareș, protopop de Moinești, și de părintele consilier Ilarion Mâță. Evenimentele au făcut parte din Proiectul social-eparhial Pro Vita „Fiecare om contează”, dedicat Lunii pentru Viață 2026.

Calendarul Lunii pentru Viață în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului cuprinde peste 400 de activități culturale, educative și filantropice.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului