PS Teofil Trotușanul a binecuvântat Școala „Carol I” din Roman

Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului a binecuvântat joi Școala „Carol I” din Roman, la finalul lucrărilor de reabilitare.

Preasfinția Sa a subliniat importanța binecuvântării locului în care copiii se formează pentru viață și pentru societate.

„L-am rugat astăzi pe Dătătorul înțelepciunii, adică pe Dumnezeu, să binecuvânteze și să acopere cu harul Său această unitate de învățământ, care și-a ales și un ocrotitor spiritual. La această slujbă am rânduit ca ocrotitoare pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, fiindcă ne aflăm în preajma sărbătorii sale și pentru că orașul nostru, Romanul, are aproape Catedrala cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva”.

Viitorul ne privește pe toți

Episcopul vicar a subliniat importanța educării responsabile a tinerei generații, care poartă pe umeri viitorul țării.

„Un om înțelept spunea că viitorul ne privește pe toți, pentru că viitorul merge pe picioarele copiilor. Așadar, piciorușele voastre, dragi elevi, sunt cele care poartă viitorul acestei țări. Dorim ca pașii voștri să se îndrepte pe căile cele bune, iar Dumnezeu să vă binecuvânteze ca să urmați învățăturile cele bune și să alegeți calea cea dreaptă”.

Ierarhul a oferit școlii o icoană cu reprezentarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ca semn de binecuvântare și ca simbol al ocrotirii spirituale a școlii, iar cei care au sprijinit lucrările de înnoire și modernizare au primit diplome de excelență.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, cadre didactice, elevi și părinți.

Școala Gimnazială „Carol I” din Roman a trecut recent printr-un amplu proces de modernizare. Proiectul a fost conceput pentru a răspunde nevoilor elevilor și profesorilor, oferind comunității un spațiu educațional sigur, modern și prietenos.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului