PS Siluan către românii din Italia: Dumnezeu a pus în noi tot ce este necesar ca să ne asemănăm cu El

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, a subliniat duminică pentru credincioșii Parohiei „Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan” din Camposampiero, Italia, că „Dumnezeu a pus în noi tot ce este necesar ca să ne asemănăm cu El”.

Episcopul Italiei a vorbit în predică despre lucrarea sfințitoare a Duhului Sfânt și despre chemarea fiecărui creștin la sfințenie.

„În această duminică se cinstesc toți sfinții știuți și neștiuți români, ca fiind roadele pogorârii Duhului Sfânt peste neamul omenesc, pentru că Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt peste oameni ca să îi sfințească. Sfințenia vine de la Sfântul Duh. Duhul Sfânt sfințește”, a explicat ierarhul.

Preasfinția Sa a subliniat că sfințenia nu este rezultatul exclusiv al eforturilor omenești, ci rodul lucrării lui Dumnezeu în viața celui care se apropie de El: „Nu nevoința sau asceza sfințește. Ea pregătește sufletul ca Duhul Sfânt să vină în el și să sfințească”.

Cel mai important este să te sfințești

Pornind de la cinstirea Sfinților Români, Episcopul Siluan a amintit proclamările de canonizare realizate de Biserica Ortodoxă Română în ultimii ani: „Această sfințenie ce arată? Că Duhul lui Dumnezeu este lucrător, sfințitor, astăzi”.

„Dacă am fi conștienți un pic mai mult de asta, am educa pe copii de mici că cel mai important în viață este să te sfințești. Tot copilul creștin care ar fi întrebat: Ce vrei să devii în viață?, răspunsul firesc pe care ar trebui să-l dea un copil creștin este: Aș vrea să fiu sfânt”, a spus ierarhul.

În încheiere, episcopul i-a îndemnat pe credincioși să cultive legătura cu sfinții ocrotitori și să privească viața creștină din perspectiva Împărăției lui Dumnezeu.

„Să luăm în serios asta și să încercăm să colaborăm un pic mai bine cu Sfântul Înger Păzitor, să-l deranjăm un pic mai mult pe Sfântul Ocrotitor sau pe Sfânta Ocrotitoare”, a îndemnat Preasfinția Sa.

Predica Preasfințitului Părinte Siluan poate fi ascultată integral aici.

Recunoașterea meritelor

În cadrul Sfintei Liturghii, Episcopul Siluan l-a hirotonit preot pe Alexandru Moțarschi pe seama Parohiei „Sfântul Mucenic Longhin Sutașul” din Meldola, Italia. De asemenea, Andrei Grigoraș a fost hirotesit ipodiacon pentru Parohia „Sfântul Ioan cel Milostiv” din San Donà di Piave, iar Iulian Dulgheru a fost hirotesit citeț pentru comunitatea gazdă.

La finalul vizitei pastorale, în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată în slujba comunității, fostul părinte paroh Neculai Postolache a primit Ordinul eparhial „Sfântul Dionisie Exiguul”, iar Maria Postolache, soția preotului, a fost distinsă cu aceeași decorație pentru mireni.

Parohia din Camposampiero, aflată în apropriere de Veneția, a fost înființată oficial în anul 2012, avându-i ca ocrotitori pe Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan. Comunitatea a fost păstorită până în acest an de părintele Neculai Postolache, iar din luna iunie 2026 slujirea pastorală a fost încredințată părintelui Petru Voicu.

Foto credit: Episcopia Italiei