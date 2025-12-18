PS Sebastian își cinstește ocrotitorul spiritual

Episcopul Sebastian al Slatinei și Romanaților îl cinstește ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mucenic Sebastian.

Sfântul Sebastian, cinstit în data de 18 decembrie, a fost un nobil credincios care îi ajuta pe creștinii persecutați.

S-a născut în secolul 3 în oraşul Narbona din Galia (Franţa de astăzi), dar a crescut în Mediolan (Milan – Italia) de unde provenea familia sa. În cele din urmă a ajuns să fie martirizat, ucis în bătaie cu bețe.

Biografia ierarhului

Preasfinţitul Părinte Sebastian s-a născut în 5 noiembrie 1966, în oraşul Moreni, jud. Dâmboviţa.

A urmat şcoala primară şi gimnaziul în satul Minieri, jud. Prahova (1973-1981), treapta I la Liceul Economic din Ploieşti (1981-1983), cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ (1983-1988). În anul 1988 a fost tuns în monahism şi hirotonit ierodiacon pe seama Schitului Crasna, jud. Prahova.

A urmat apoi cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti (1988-1992), cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie din Tesalonic – Grecia, obţinând titlul de doctor în Liturgică (1992-1997).

În anul 1996 a fost hirotonit ieromonah. În perioada 1996-1999 a fost stareţ al Schitului Crasna – Prahova, iar apoi între anii 1997-2001 a îndeplinit funcţia de exarh al mânăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor.

În anul 1998, cu prilejul sfinţirii bisericii noi a Mănăstirii Crasna, a primit rangul de protosinghel, iar în anul 2000, la sărbătoarea Sf. Antim Ivireanul, a fost hirotesit arhimandrit la Mănăstirea Antim din Bucureşti.

În perioada 2001 – 2008 a îndeplinit demnitatea de Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, cu titulatura Ilfoveanul, iar în martie 2008 a fost ales Episcop al noii înfiinţate Episcopii a Slatinei şi Romanaţilor.

Foto credit: Basilica.ro