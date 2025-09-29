PS Samuel Bistrițeanul a dezvăluit cum a decis să intre în monahism: Acea vizită a fost o piatră de hotar în viața mea

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a explicat, într-un interviu acordat Radio Renașterea, care a fost momentul care l-a făcut să intre în viața monahală: întâlnirea cu părintele Rafail Noica, în urmă cu aproape 30 de ani.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale, pe-atunci ieromonah, a fost cel care a inițiat întâlnirea cu părintele Rafail.

„Dânsul deja îl cunoștea din perioada când eu fusesem plecat în Elveția. Și sigur că mi-am dorit și am mers împreună. Asta a fost prima vizită, era în prima jumătate a lunii iulie 1996. Și pentru mine acea vizită cred că a fost o piatră de hotar în viață. Tocmai prin faptul că atunci am simțit că, într-adevăr, eu trebuie să mă călugăresc. Nu are rost să mai rămân preot celibatar”, a spus PS Samuel.

Ulterior, ieromonahul Rafail Noica i-a devenit chiar naș de călugărie.

Până la călugărie, PS Samuel a avut trei modele pe care le admira, ca preoți celibatari.

„Cine sunt aceia? În primul rând a fost Preasfințitul Episcop Vasile Someșanul, care în vremea respectivă era preot și celibatar și slujea la biserica din Mănăștur. Apoi, Înaltpreasfințitul Mitropolit Serafim, care a slujit peste șapte ani la Catedrala din Alba Iulia și era tot preot celibatar. Și nu în ultimul rând, a fost Înaltpreasfințitul Mitropolit Andrei, care era și dânsul, tot preot celibatar. Aceștia au fost modelele”, a explicat ierarhul.

Amintirea seminarului teologic

În ceea ce privește copilăria sa, Preasfințitul Samuel a spus că familia sa se trage din zona în care au slujit preoți din familia Sfântului Ilarion Felea, recent canonizat. Mai precis, din comuna Ciuruleasa, județul Alba.

„La noi, au slujit mai bine de 150 de ani preoți din această familie Felea, din care provine și sfântul preot mucenic Ilarion Felea, care nu s-a născut în comuna Ciuruleasa, pentru că a fost o familie foarte numeroasă, cu mai mulți preoți în diferite parohii din zona Munților Apuseni. Tatăl Sfântului Ilarion Felea, de fapt a fost preot paroh în Valea Bradului, care, cum spuneam, este acolo, din acea zonă, destul de aproape una de cealaltă. Preoții din familia Felea au păstorit la noi în sat până prin 1950”, a rememorat PS Samuel.

Ce regretă cel mai mult Preasfinția Sa? Timpul petrecut în seminarul de Cluj-Napoca.

„Cel mai mult am regretat perioada anilor de studiu la seminarul teologic. Mărturisesc că atunci când am terminat seminarul, eu am plâns. În schimb, la Sibiu, sigur că pot să spun că nu a fost frumos și la Sibiu, la Institutul Teologic, numai că nu am mai simțit la Sibiu aceeași unitate și armonie între colegi”, a adăugat Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Scurt istoric

Părintele arhimandrit Samuel Cristea a fost ales în demnitatea de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din luna iulie.

Arhimandritul Samuel Cristea a fost hirotonit arhiereu, duminică 7 septembrie, în Catedrala din Cluj-Napoca.

Sfântul Sinod l-a ales în această demnitate în ședința din iulie. O scurtă biografie a ierarhului este disponibilă aici.

Foto credit: Radio Renașterea