PS Samuel Bistrițeanul ne îndeamnă să fim comunicativi, milostivi și plini de dragoste

În Duminica a 22-a după Rusalii, 2 noiembrie 2025, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Vâlcele, județul Cluj, ocazie cu care i-a îndemnat pe oameni să fie „comunicativi, milostivi și plini de dragoste”, pentru a intra în Împărăția lui Hristos.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită în biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, începând cu ora 10:00, în prezența unui sobor de preoți. Potrivit Mitropoliei Clujului, din sobor au făcut parte protopopul de Cluj I, preotul Dan Hognogi, părintele profesor Ioan Bizău de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, parohul Sorin Buș, precum și alți clerici invitați.

După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură despre milostenie, compasiune și importanța iubirii față de aproapele. Acesta a subliniat că nu bogăția este cea care îl îndepărtează pe om de Dumnezeu, ci lipsa empatiei și a generozității.

„Ce l-a condamnat pe bogatul nemilostiv? Nu faptul că era bogat, ci că era lipsit de generozitate, de empatie și de compasiune”, a spus Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, arătând că adevărata credință se manifestă prin dragoste și fapte de milostenie.

Prima manifestare a evlaviei este compasiunea

El a amintit cuvântul Sfântului Apostol Iacov, potrivit căruia „adevărata cucernicie este să cercetăm pe orfani și pe văduve în neputințele lor și să ne păzim fără de pată din partea lumii”.

„Prima manifestare a evlaviei este compasiunea, empatia față de cei aflați în suferință. Bogatul din Evanghelie l-a avut pe Lazăr chiar la poarta sa, dar a trecut nepăsător. Noi să nu trăim așa, uitându-ne doar înainte, ci să vedem și în dreapta și în stânga, spre cei care au nevoie de noi. Să fim oameni comunicativi, milostivi și plini de dragoste”, a îndemnat ierarhul.

Evenimentul de la Vâlcele a adunat numeroși credincioși din localitate și din împrejurimi, care au participat la slujba de sfințire și la Sfânta Liturghie, marcând astfel un moment important din viața comunității parohiale.

Pentru întreaga activitate administrativă și pastorală, din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, PS Samuel Bistrițeanul i-a acordat parohului Sorin Buș „Gramata Mitropolitană”, însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a creștinului.

Capela, un spațiu al nădejdii și rugăciunii

După oficierea Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a binecuvântat capela mortuară din localitate, ridicată în curtea bisericii cu sprijinul credincioșilor și al Primăriei Comunei Feleacu, de care aparține satul Vâlcele.

La finalul slujbei de sfințire, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a vorbit despre semnificația duhovnicească a acestui loc, numindu-l „un spațiu al nădejdii și al rugăciunii”, o pregătire pentru viața cea veșnică.

„Această capelă este un loc binecuvântat de Dumnezeu, unde trupurile celor dragi vor fi așezate în pace, în rugăciune și în așteptarea Învierii”.

„Aici nu trebuie să simțim apăsarea durerii și a despărțirii, ci să înțelegem că acest spațiu devine o antecameră a Învierii și a veșniciei. Să ne arătăm dragostea față de cei adormiți prin grija, rugăciunea și pomenirea noastră”, a spus ierarhul.

Foto credit: Mitropolia Clujului

