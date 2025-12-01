PS Paisie Sinaitul: Unitatea națională este simbolul cel mai prețios al demnității poporului român

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a afirmat, luni, la Catedrala Națională, că „Marea Unire nu a fost rodul unui eveniment spontan, ci al unui ideal împlinit cu multe jertfe, minuțios pregătit și mult aşteptat”.

În mesajul ocazionat de slujba de Te Deum oficiată în cinstea Zilei Naționale a României la Catedrala Mântuirii Neamului, PS Paisie Sinaitul a spus că Marea Unire a fost realizată și cu contribuția esențială a Bisericii Ortodoxe Române.

„Rolul Bisericii și al clericilor în desăvârșirea Marii Uniri a fost deosebit de important, mai ales în trezirea și păstrarea conștiinței identității de neam a românilor, a unității de limbă și credință”.

„Însoțind armata română pe front, preoții au slujit Sfânta Liturghie, au spovedit și au împărtășit soldații, au înmormântat pe cei căzuți în luptă sau răpuși de boli, au îmbărbătat cu timp și fără timp”.

„De asemenea, preoții au ținut cursuri, au suplinit medici, farmaciști, învățători, au deschis școli și orfelinate, au explicat ostașilor și românilor din Transilvania și din Basarabia istoria românilor, au întreținut cultul pentru eroii care și-au dat viața pentru țară și neam, pentru dezrobirea pământului strămoșesc”, a subliniat Preasfinția Sa.

Clerul a fost alături de ostași

Preoții ortodocși nu au ezitat să ofere sacrificiul suprem, a evidențiat PS Paisie Sinaitul.

„În Transilvania, pentru susținerea idealului unirii chiar înainte de 1918, peste 150 de preoți ortodocși au fost întemnițați de autoritățile maghiare, fiind considerați elemente periculoase, iar peste 200 de preoți au fost deportați la Sopron, în Ungaria, aproape de granița cu Austria, în condiții grele, de mizerie, unde au fost închiși timp de mai bine de doi ani, iar unii dintre ei nu s-au mai întors niciodată acasă”.

„Prețuirea deosebită față de lucrarea și jertfa preoților militari în timpul Războiului de Întregire a Neamului românesc (1916-1919) a făcut pe generalul Constantin Prezan, comandant al Armatei Române, să declare la sfârșitul războiului că: preoții și-au făcut mai mult decât datoria și este o cinste pentru cler, care, alături de ostași, a dat mai mult decât le-am cerut noi pentru Țară și Neam, a adăugat ierarhul.

Ziua Națională a României ne amintește că Marea Unire a fost și rămâne cea mai importantă realizare a istoriei românești, având un impact semnificativ și asupra Bisericii Ortodoxe Române.

„Marea Unire de la 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai strălucită a istoriei românești. Măreția ei constă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu a fost opera unui singur om politic, ori a unui guvern sau a unui partid, ci este fapta istorică a întregii națiuni române, realizată cu puternică înflăcărare, izvorâtă din adâncul conștiinței unității poporului”.

„Realizarea statului național unitar român la 1 Decembrie 1918 a fost benefică și pe plan spiritual, atrăgând după sine organizarea unitară a structurilor bisericești din toate provinciile românești, sub conducerea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În același timp, ea a creat şi premisele ridicării Bisericii Ortodoxe Române, autocefale din anul 1885, la rangul de Patriarhie, în anul 1925”, a transmis PS Paisie Sinaitul.

Recunoștință și cultivarea darului unității

În acest context, a remarcat Preasfinția Sa, se cuvine să manifestăm recunoștință pentru eroii care s-au jertfit pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român, precum și să cultivăm darul unității naționale.

„Pentru toate binefacerile Marii Uniri, aducem astăzi mulțumire lui Dumnezeu Cel preaslăvit în Treime și pomenim cu recunoștință pe toți eroii români care s-au jertfit pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român”.

„De Ziua Națională a României suntem chemați să păstrăm și să cultivăm mai mult darul unității naționale, să renunțăm la atitudini care răspândesc dezbinarea și învrăjbirea socială, care nu sunt proprii poporului român și care ne fac atât de mult rău”.

„Unitatea națională este simbolul cel mai prețios al demnității poporului român, obținut cu multe jertfe de vieți omenești și multe eforturi spirituale și materiale, spre binele României și folosul românilor de pretutindeni”, a concluzionat ierarhul.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu