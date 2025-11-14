PS Paisie Sinaitul: În Sfântul Apostol Filip vedem primul chip al misionarului creștin

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a spus vineri, la Paraclisul Catedralei Naționale, că în Apostolul Filip, sărbătorit în data de 14 noiembrie, vedem chipul primului misionar creștin.

Ierarhul a prezentat pe larg viața și misiunea apostolului, subliniind că răspunsul său imediat la chemarea Mântuitorului arată „o inimă deja hrănită de Scripturi și pregătită să-L recunoască pe Dumnezeu”.

Preasfinția Sa a evidențiat faptul că întâlnirea cu Hristos îl transformă pe Filip într-un martor al Luminii: „În clipa chemării, el devine om nou, ucenic al Luminii. Ceea ce urmează dovedește că întâlnirea cu Hristos nu poate fi păstrată doar pentru sine”.

Apostolul aleargă la prietenul său, Natanael, pentru a-i împărtăși vestea: „Am aflat pe Acela despre Care a scris Moise în Lege și proorocii (Ioan 1, 45)”.

Realism și responsabilitate

Ierarhul a amintit și episoadele evanghelice în care Filip se distinge prin realism, responsabilitate și dorință de a-L înțelege pe Mântuitorul. În fața mulțimii flămânde, când Hristos îl pune la încercare, „Filip răspunde cu realism, arătând clar limitele omenești”, iar la Cina cea de Taină rostește dorința tuturor apostolilor: „Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns! (Ioan 14, 8)”.

„Filip devine un instrument prin care Dumnezeu luminează lumea asupra unității dintre Tatăl și Fiul”, a subliniat Preasfinția Sa, amintind răspunsul Mântuitorului: „Cel ce M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl (Ioan 14, 9)”.

Vorbind despre misiunea apostolică de după Pogorârea Sfântului Duh, ierarhul a prezentat lucrarea Sfântului Filip în Asia Mică, unde „viața lui a fost o mărturisire continuă a iubirii și credinței”, până la jertfa mucenicească din Ierapole.

Simplitatea inimii

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a evidențiat actualitatea exemplului apostolic:

„Sfântul Apostol Filip ne învață că nu putem fi ucenici adevărați dacă nu devenim, la rândul nostru, misionari. Credința nu este un bun de păstrat în taină, ci un dar care se multiplică prin împărtășire”.

Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să urmeze curajul și simplitatea inimii lui Filip: „Când spunem, asemenea lui Filip, Am aflat pe Hristos, arătăm că sufletul nostru a găsit sensul vieții, iar mărturia noastră devine începutul unei noi chemări pentru ceilalți”.

„Să-l rugăm pe Sfântul Apostol Filip să mijlocească pentru noi înaintea lui Hristos-Domnul, ca să avem și noi curajul credinței, puterea mărturisirii și dragostea care nu se micșorează în fața suferinței”, a încheiat Preasfinția Sa.

Sf. Ap. Filip în Catedrala Națională

Catedrala Națională a primit recent un fragment din moaștele Sfântului Apostol Filip oferite de Arhimandritul Antipas Skandalakis, starețul Chiliei „Sfânta Ana” din Muntele Athos.

Racla în care vor fi păstrate moaștele sfântului a fost sfințită joi de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, cu ocazia hramului Paraclisului Catedralei Naționale.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene