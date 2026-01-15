PS Paisie Sinaitul: Mihai Eminescu nu a fost doar un geniu al literelor, ci, înainte de toate, un fiu al Bisericii

„Mihai Eminescu nu a fost doar un geniu al literelor, ci, înainte de toate, un fiu al Bisericii. S-a născut și a crescut în spiritul creștin-ortodox al unei familii evlavioase din Ipotești”, a spus joi Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul la Catedrala Patriarhală.

Preasfinția Sa a oficiat slujba Parastasului pentru poetul Mihai Eminescu, la comemorarea a 176 de ani de la nașterea sa.

Episcopul vicar patriarhal a evidențiat legătura dintre poetul național și Biserica Ortodoxă Română: „Familia Eminovici avea legături strânse cu monahismul românesc; numeroși unchi și mătuși din neamul său au îmbrățișat viața monahală în mănăstiri precum Agafton, Văratec sau Neamț”.

„Această atmosferă duhovnicească a contribuit la sensibilitatea sa mistică, pe care o regăsim în profunzimea versurilor sale”, a adăugat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Ortodoxia pentru Eminescu

Ierarhul a explicat ce a însemnat Ortodoxia pentru Mihai Eminescu: „El afirma cu admirație că Biserica este păstrătoarea elementului latin, care a stabilit și a unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise”.

„Puțini știu astăzi că Mihai Eminescu, alături de Ioan Slavici, s-a numărat printre primii intelectuali români care au lansat și au susținut ideea construirii unei Catedrale Naționale”.

Episcopul vicar patriarhal a subliniat că Eminescu este fără tăgadă, făuritorul limbii române literare moderne.

„El a luat limba vechilor cazanii și a cronicarilor și a transformat-o într-un instrument de o armonie celestă, cu o sonoritate dăltuită în rugăciune, devenind liantul viu dintre credință, cuget și simțire. În poezia sa vibrează doina, cântecul și înțelepciunea populară, ridicate la rang de universalitate”.

„Vă îndemn să păstrăm aprinsă candela recunoștinței pentru Mihai Eminescu și să nu uităm niciodată că, prin el, neamul românesc a vorbit lumii întregi despre frumusețe, adevăr și Dumnezeu”, a încheiat Preasfinția Sa.

Data de 15 ianuarie, când este aniversat poetul Mihai Eminescu, a fost stabilită prin lege ca Ziua Culturii Naționale.

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Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu