Ziua Culturii Naționale marchează 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu

Ziua Culturii Naționale este marcată anual la 15 ianuarie, dată ce coincide cu ziua de naștere a poetului național Mihai Eminescu. În acest an se împlinesc 176 de ani de la nașterea marelui creator liric.

Legea prin care data de 15 ianuarie a fost instituită drept Ziua Culturii Naționale a fost promulgată la 6 decembrie 2010, potrivit Parlamentului României.

Inițiatorii acestui demers au subliniat că ziua nu este dedicată exclusiv comemorării unei personalități emblematice, ci reprezintă și un prilej de reflecție asupra culturii române în ansamblul ei.

Astfel, la nivel național sunt organizate numeroase manifestări menite să pună în valoare patrimoniul cultural românesc. Accesul în anumite instituții culturale (muzee, galerii de artă, opere și teatre) este gratuit.

Mihai Eminescu

Mihai Eminescu a fost una dintre personalitățile culturii române, activând ca autor de poezie, proză, dramaturgie și publicistică. El s-a născut în data de 15 ianuarie 1850, la Botoșani sau Ipotești.

Poetul a desfășurat o largă activitate în societatea Junimea şi a lucrat ca redactor la ziarul Timpul. A debutat în literatură la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat la Viena pentru a-și continua studiile.

A fost prieten cu Ion Creangă, considerată drept una dintre cele mai frumoase și statornice prietenii din istoria literaturii române.

Simbol al culturii române

Opera sa manuscrisă, alcătuită din 46 de caiete ce însumează aproximativ 14.000 de file, a fost donată Academiei Române de către Titu Maiorescu, în ședința din 25 ianuarie 1902.

Mihai Eminescu s-a mutat la cele veșnice la 15 iunie 1889. Recunoașterea oficială a valorii sale a fost consfințită postum, prin alegerea sa ca membru al Academiei Române, la 28 octombrie 1948.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române l-a elogiat pe Mihai Eminescu: „A fost și rămâne un mare creator de sinteze perene, care i-au permis să fie în același timp un mare poet și un om universal. În această calitate, el este mereu actual ca pildă de urmat pentru fiecare generație”.

La mormântul poetului național, de la cimitirul Bellu din Capitală, va fi săvârșită slujba de pomenire.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu