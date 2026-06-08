Duminica părinților și copiilor: Episcopul Macarie a botezat o întreagă familie anglo-norvegiană

În Duminica Părinților și copiilor, Episcopul Macarie al Europei de Nord a oficiat Taina Botezului pentru o familie anglo-norvegiană la biserica parohiei din Ålesund, Norvegia.

Părinții Victor John Scattergood și Martina Scattergood, împreună cu cei doi copii ai lor, Angelica și Benedict au fost botezați de Preasfințitul Părinte Macarie, care a subliniat semnificația momentului.

„În Biserica Ortodoxă Română, această duminică este dedicată părinților și copiilor. Această familie mixtă dă o bună și dreaptă mărturie împreună cu toți cei convertiți la dreapta credință din comunitățile noastre euharistice și de pretutindeni”.

O adevărată casă

Victor John Scattergood și-a exprimat recunoștința pentru primirea în Biserica Ortodoxă: „Anul trecut, eu și Martina am trecut la Ortodoxie devenind catehumeni. Am folosit mulți ani căutând o casă, o biserică, iar aici, în Biserica Ortodoxă, am fost întâmpinați de frații noștri și surorile noastre întru Domnul cu multă căldură duhovnicească”.

„După ce am trăit un timp ca prieteni, acum am găsit o adevărată casă și o familie în Hristos”, a spus tatăl convertit.

La finalul Sfintei Liturghii, cei doi părinți convertiți la Ortodoxiei au fost cununați de Preasfințitul Părinte Macarie.

O viață firească în Hristos

De asemenea, Episcopul Europei de Nord a botezat doi norvegieni, Theodor Tor Simonsen în vârstă de 34 de ani și Rune Rafael Simonsen în vârstă de 59 de ani. Theodor Tor Simonsen a vorbit despre drumul care l-a condus spre Ortodoxie.

„Am căutat drumul cel drept de mult timp și nu l-am găsit în altă parte. Când am luat contact cu Ortodoxia prin Preasfințitul Părinte Macarie și preotul paroh Marius-Cristian Alexe din Ålesund, a fost foarte natural pentru mine”.

„Am știut că am nevoie de ajutor să trăiesc o viață firească în Hristos și numai aici, în Biserica Ortodoxă, pot găsi ajutor”, a spus tânărul convertit norvegian.

Congresul Tinerilor Ortodocși din Scandinavia

Evenimentul a avut loc în contextul Congresului anual CTSM al Centrului de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” al Episcopiei Europei de Nord, la care au participat tineri ortodocși români și convertiți din Norvegia, Suedia, Danemarca și Insulele Feroe.

Programul congresului a inclus activități duhovnicești, conferințe, dialoguri pe teme de actualitate, drumeții, activități sportive și ateliere de muzică psaltică.

Tinerii participanți au mulțumit gazdelor din Ålesund, părintelui paroh Marius-Cristian Alexe, familiei sale și credincioșilor implicați în organizarea evenimentului.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord