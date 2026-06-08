Se împlinesc cinci ani de la trecerea la cele veșnice a Schimonahiei Siluana Vlad

La câteva zile după împlinirea vârstei de 77 de ani, Schimonahia Siluana Vlad a trecut la Domnul în data de 8 iunie 2021. „Copiii mei dragi, vă rog chemați numele Domnului și să știți că dacă trec la cele veșnice, vă iau pe toți cu mine, în rugăciunile mele!”, le-a transmis maica ucenicilor ei.

Maica Siluana Vlad a fost profesoară de filosofie la Universitatea din Galați. În același județ a intrat ca soră în Mănăstirea Buciumeni, apoi a fost tunsă în monahism la Mănăstirea Christiana din București, la vârsta de 49 ani. Aici, Maica Siluana desfășura activități caritabile și sociale, dedicate copiilor și tinerilor.

Cu binecuvântarea IPS Teofan, în vremea când era Mitropolit al Olteniei, Schimonahia a fondat Centrul de formare și consiliere „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, care funcționează la Iași din anul 2008.

Cunoaște-te pe tine și Îl vei afla pe EL

Râvnitoare pentru cele duhovnicești, dar și pentru pentru sănătatea emoțională a celor care îi treceau pragul, Maica Siluana Vlad avea mereu un cuvânt de folos pentru cei care se simțeau apăsați de poverile vieții. Aceasta îi îndemna pe oameni să se cunoască pe sine, iar atunci îl vor găsi și pe Dumnezeu.

„Fii ca tine, fii cum ești! Pentru că, numai fiind cum ești, vei putea deveni cum ești chemat de Dumnezeu să devii! Dacă vei încerca să te construiești după un model străin de cel sădit de Dumnezeu în tine de la zămislire, chipul Său în adâncul tău, vei rătăci și vei suferi mult. Asta e lucrarea noastră: să-L primim, să-I facem loc în noi!”, a spus Maica Siluana.

De asemenea, Maica Siluana le explica tinerilor că atunci când se roagă lui Dumnzeu traiesc o naștere de sus.

„Nu mai trăim după capul nostru, nici după impulsurile şi legile bio-psiho-sociale, ci şi cu, în şi prin Dumnezeu. Atunci viaţa noastră bio-psiho-socială se sfinţeşte, se înduhovniceşte”, afirma Schimonahia.

Printre numeroasele subiecte abordate de Maica Siluana, în cadrul conferințelor susținute, se numără temele: relațiile tinereții, treptele iubirii, familia în societatea de azi, sursa depresiei omului modern, cunoașterea de sine, viața duhovnicească și multe altele.

Foto credit: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci