Te Deum cu ocazia începerii noului an bisericesc la Catedrala Patriarhală | FOTO

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a oficiat, la Catedrala Patriarhală, luni, 1 septembrie 2025, slujba de Te Deum cu ocazia începerii noului an bisericesc.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

 

