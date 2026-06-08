Resfințire de biserică în jud. Bistrița-Năsăud: IPS Andrei a subliniat că fiecare om este chemat la o viață sfântă

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a resfințit duminică biserica din Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud. Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că fiecare om este chemat la o viață sfântă.

Lăcașul de cult, cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a trecut în ultimii trei ani printr-un amplu proces de restaurare.

După slujba de sfințire, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, unde a explicat că lucrarea principală a Bisericii este sfințirea credincioșilor: „Dumnezeu ne cheamă pe noi, pe toți, să devenim sfinți”.

„Duhul Sfânt S-a coborât la Rusalii, a întemeiat Biserica, iar în Biserică, lucrarea cea mai importantă pe care o face este sfințirea oamenilor. În Biserică ne împărtășim de Sfintele Taine”.

Pornind de la cuvintele Sfântului Apostol Petru, „După Sfântul care v-a chemat, fiți și voi sfinți în toată petrecerea vieții voastre”, IPS Andrei a evidențiat că prin Sfintele Taine credincioșii primesc harul lui Dumnezeu, însă acesta trebuie însoțit de efortul personal: „Primim sfințirea sacramentală, darul lui Dumnezeu, numai că la această sfințire sacramentală trebuie să adăugăm și sfințirea noastră morală”.

Lucrarea comunității

Sociologul Vasile Sebastian Dâncu, originar din Runcu Salvei, a evidențiat efortul depus pentru înfrumusețarea lăcașului de cult: „Am desăvârșit, de fapt, astăzi o biserică care a început în 1957 și putem spune că avem un lăcaș de cult foarte modern, la cele mai înalte standarde”.

„Suntem mândri și ne bucurăm că în comunitatea noastră nu avem doar o biserică frumoasă, ci o biserică mereu plină”,a declarat sociologul pentru Trinitas TV.

La finalul slujbei, părintele paroh Dan Constantin Cucul a primit rangul de iconom stavrofor, pentru activitatea pastorală și administrativă desfășurată în comunitate. Totodată, Mitropolitul Andrei a oferit distincții și gramate celor care au sprijinit lucrările de restaurare ale bisericii.

Biserica parohială din Runcu Salvei a fost construită între anii 1957 și 1968 și a fost sfințită de Arhiepiscopul Teofil Herineanu.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim