„Dă-mi să beau”: PS Paisie Sinaitul explică ce este setea lui Iisus și ce învățăm de la samarineancă

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a explicat duminică în mod profund setea Mântuitorului Iisus Hristos la Fântâna lui Iacov, unde S-a întâlnit cu femeia samarineancă.

„Setea lui Iisus nu este doar fizică, ci exprimă arșițele cele mai profunde ale iubirii Sale de oameni”, a spus ierarhul. „Această sete a ieșit la iveală în momentul culminant al răstignirii Sale pe Cruce, acolo unde, înainte de a-Și da duhul, Iisus va spune: Mi-e sete”, a amintit Preasfinția Sa.

„Femeii samarinence îi spune: Dă-mi să beau și apoi îi vorbește despre apa cea vie a Duhului Sfânt, iar pe Cruce, unde S-a răstignit pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, au izvorât sânge și apă din coasta Sa străpunsă, semnul Botezului și al Euharistiei.”

Hristos, Duhovnicul desăvârșit

Modul în care Mântuitorul conduce discuția cu femeia samarineancă dezvăluie tact pastoral, constituindu-se într-un adevărat model misionar, a spus ierarhul:

„Nesocotind obiceiurile, Iisus Se smerește și cere apă de băut acestei femei considerate inferioare, care aparținea unui popor disprețuit de iudei. Iisus cere un semn minim de ospitalitate, pentru ca apoi să poată oferi plinătatea darului Său.”

De asemenea, părintele episcop vicar patriarhal a explicat de ce femeia și-a abandonat ulciorul la fântână și a alergat în cetate să vestească lumii că L-a întâlnit pe Mântuitorul Hristos: „Pentru că Hristos deja săpase în inima ei izvor de apă curgătoare spre viață veșnică”.

„Izvorul de apă vie, curgătoare, pe care Hristos îl sapă în inima fiecăruia dintre noi nu va rămâne niciodată gol, ci va fi mereu umplut de iubirea lui Dumnezeu care s-a revărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt”, conform cuvintelor Sf. Ap. Pavel, a adăugat Preasfinția Sa.

„De aceea, uneori, ulciorul nostru personal ni se descoperă a fi prea mic pentru a cuprinde o asemenea iubire.”

Hirotonie pe seama unei parohii bucureștene

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia Cotroceni – Răzoare din Sectorul 6 al Capitalei. În cadrul slujbei, l-a hirotonit preot, pe seama aceleiași parohii, pe Arhid. Cristian-Mihail Zamfir, consilier eparhial la Sectorul economic‑financiar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Preotul nu slujește pentru că este desăvârșit, ci pentru că Dumnezeu lucrează prin harul Duhului Sfânt. Puterea preotului nu stă în sine, ci în Hristos, Arhiereul Cel veșnic, Care lucrează nevăzut în fiecare Sfântă Liturghie și în fiecare suflet ridicat din cădere”, a explicat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Preoția este dar al lui Dumnezeu, lucrare a harului Sfântului Duh și chemare la slujirea lui Hristos și a Bisericii Sale.”

Despre misiunea preotului

Deoarece preotului i se încredințează comoara cea mai de preț a Bisericii, slujirea Sfintelor Taine, „preoția nu este stăpânire, ci slujire cu jertfă; nu este cinste lumească, ci chemare la sfințenie, rugăciune și dăruire de sine”, a subliniat ierarhul.

„De aceea, adevărata preoție se înrudește tainic cu mucenicia: nu neapărat prin vărsarea sângelui, ci prin răstignirea zilnică a egoismului și a voii proprii. Preotul este chemat să ardă asemenea unei lumânări, luminând pe alții și jertfindu-se pe sine, după modelul lui Hristos.”

Preasfinția Sa a vorbit despre nevoile pastorale ale oamenilor de astăzi, care au nevoie, poate mai mult ca oricând, să vadă în preot „dragostea și blândețea lui Hristos, dar și puterea de a ridica sufletele căzute”.

Părintele episcop vicar patriarhal a îndemnat și la dragoste și frățietate între clerici.

„Lumea nu ne va recunoaște ca ucenici ai lui Hristos după elocința predicilor noastre, nici după frumusețea veșmintelor, ci după dragostea dintre noi. Fără această dragoste frățească, mărturia noastră își pierde puterea de a schimba inimile”, a spus Preasfinția Sa.

Din sobor au făcut parte: arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal; pr. prof. dr. univ. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal; pr. Vasilică Buruiană, consilier patriarhal; pr. George Alexandru Lepădatu, consilier patriarhal; pr. Nicolae Stanciu, consilier eparhial; pr. protopop Cătălin Dabu, Protoieria Sector 6 Capitală; pr. protopop Mihail Peneș, Protoieria Vălenii de Munte; pr. paroh Valentin Ștefan; arhid. Gheorghe‑Cristian Popa, consilier patriarhal.

Parohia Cotroceni-Răzoare a împlinit anul trecut un secol de la înființare.

