Parohia Cotroceni-Răzoare sărbătorește 100 de ani de la înființare

Parohia Cotroceni-Răzoare din București sărbătorește 100 de ani de la înființare printr-un program aniversar, care se va desfășura între 12 și 14 octombrie și va include aducerea spre închinare a unui fragment din moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.

Duminică, 12 octombrie, după Sfânta Liturghie, vor fi organizate un atelier pentru copii intitulat „Sfinții, prietenii copiilor” și un concert aniversar de muzică psaltică.

Luni, 13 octombrie, se vor oficia Utrenia și Sfânta Liturghie, urmate de întâmpinarea moaștelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, care vor fi așezate spre închinare la baldachin. Seara va avea loc Privegherea în cinstea Sfintei Cuvioase Parascheva, incluzând Vecernia mare unită cu Litia, Utrenia și Ceasul I.

Marți, cu ocazia Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, credincioșii vor participa la Sfânta Liturghie arhierească, oficiată de PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Programul zilei se va încheia cu Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva la ora 17:30.

Istoria Parohiei Cotroceni-Răzoare

Comunitatea a luat ființă în 1925 prin grija preotului Vasile Bărbieru, iar piatra de temelie a bisericii a fost pusă în 1930, edificiul fiind sfințit în 1939.

Lăcașul are hramurile Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Sfânta Cuvioasă Parascheva și, din 2012, Duminica Sfinților Români.

Încă din 2008, biserica deține un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva, oferit în dar de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. De asemenea, se păstrează și un fragment din sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.

Parohia Cotroceni-Răzoare se află pe strada Drumul Sării nr. 119, Sector 6, București.

Foto credit: Parohia Cotroceni-Răzoare