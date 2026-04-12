Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul împlinește 54 de ani în ziua de Paști

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, aniversează duminică, în ziua Învierii Domnului, împlinirea vârstei de 54 de ani.

Preasfinția Sa s-a născut în localitatea Poieni din județul Iași, în data de 12 aprilie 1972. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași în 1998 și în același an s-a închinoviat la Mănăstirea Neamț.

În anul următor, Părintele Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, l-a hirotonit ieromonah pe seama Catedralei Mitropolitane din Iași, iar în 2005 l-a hirotesit arhimandrit.

A devenit doctor în Teologie al Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” a Universității din București, cu lucrarea „Reședința Patriarhală – istorie, artă și misiune” (2017).

Preasfinția Sa coordonează activitatea de la Cabinetul Patriarhal din anul 2008 și slujește la Paraclisul Catedralei Naţionale din 2011. În anul 2014 a fost numit vicar patriarhal.

A fost ales în 4 iulie 2023 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de Episcop vicar patriarhal cu titulatura de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, fiind hirotonit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în data de 20 iulie 2023 la Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Basilica.ro