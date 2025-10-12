PS Paisie Sinaitul a sfințit biserica unei noi parohii ilfovene: Totul se întemeiază pe jertfa Domnului Hristos

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a sfințit duminică biserica de lemn cu hramurile „Sf. Cuv. Parascheva” și „Buna Vestire” a unei noi parohii din Bragadiru, județul Ilfov, și a pus piatra de temelie pentru viitoarea biserică de zid a aceleiași comunități.

Este o zi de sărbătoare pentru întreaga Biserică, a spus ierarhul, deoarece „se naște un nou altar, o nouă Casă a lui Dumnezeu, o nouă Poartă a cerului”.

Aceasta „este rodul credinței vii și al jertfelniciei Părintelui Paroh Alexandru Nicolae Grigore și al familiei sale. Ea s-a ridicat din dragoste curată pentru Dumnezeu, aproape în întregime prin efortul și cheltuiala lor.”

Micile semințe rodesc lucruri mari cu Dumnezeu

Părintele episcop vicar patriarhal a amintit că, la început, parohul oficia slujbele într-un cort militar: „Însă Dumnezeu ne învață să nu disprețuim începuturile modeste, pentru că, acolo unde există credință și jertfă, Dumnezeu face ca micile semințe ale speranței să rodească lucruri mari și binecuvântate”.

„Biserica aceasta de lemn rămâne, așadar, o mărturie vie a începuturilor frumoase, a credinței care adună și unește, o icoană a începuturilor binecuvântate. Ea a adunat în jurul ei oameni care, deși nu se cunoșteau, au devenit o familie duhovnicească, o comunitate legată prin rugăciune și iubire”, a adăugat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Sf. Cuv. Parascheva, ocrotitoarea acestui sfânt lăcaș, a fost și rămâne liantul tainic al acestei comuniuni – ea i-a adus pe credincioși, pe ctitori și pe binefăcători împreună, pentru a zidi împreună Casa lui Dumnezeu.”

Așezarea Sfintei Cruci în locul unde se va înălța Sfânta Masă a Altarului „ne amintește că totul se întemeiază pe jertfa Domnului nostru Iisus Hristos”, a subliniat ierarhul. „El este Piatra cea din capul unghiului”, „temelia credinței noastre și capul Bisericii, al cărei mântuitor și este” .

Piatra de temelie pusă în această duminică este „un simbol al unei lucrări sfinte, care poartă în ea rugăciunile, lacrimile și nădejdile unei comunități”, a adăugat Preasfinția Sa.

Ridicare în rang, recunoștință pentru sprijinitori

Ierarhul l-a felicitat pe Părintele Paroh Alexandru Nicolae Grigore, familia sa, pe Primarul Gabriel Lupulescu și pe Viceprimarul Dan Dumitrescu, precum și consiliul local al orașului Bragadiru. Parohul a primit, din partea Părintelui Patriarh Daniel, rangul de iconom stavrofor.

„De astăzi înainte, în această parte a orașului, Dumnezeu Își ridică o casă între casele oamenilor. Vecinii acestei biserici devin, într-un chip tainic și binecuvântat, vecini ai lui Dumnezeu. Ce dar mai mare poate primi cineva decât acesta – să aibă casa lângă Casa lui Dumnezeu?” a încheiat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a oficiat și Sfânta Liturghie după sfințirea bisericii, vorbind în cuvântul de învățătură despre Pilda Semănătorului, rânduită să se citească în biserici în Duminica a 21-a după Rusalii.

Istoric

Lucrările la biserica de lemn au fost realizate în perioada 2023-2025 prin implicarea Părintelui Paroh Alexandru Nicolae Grigore și a Pr. Constantin Țincu, parohul comunității „Nașterea Maicii Domnului” – Drumul Taberei care au cumpărat un teren generos, donat ulterior, împreună cu paraclisul construit pe el, Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Biserica din lemn este realizat de o echipă de meșteri maramureșeni condusă de Pr. Ionuț Puicar, din lemn adus din Poienile Izei, județul Maramureș.

Mobilierul a fost realizat de o echipă din Grumăzești, județul Neamț, iar icoanele sunt pictate de iconari suceveni.

La slujba de sfințire de duminică a luat parte un numeros sobor de clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor, între care și Părinte Ioan Bondar, Protoiereu de Ilfov Sud.

Foto credit: Trinitas TV / Tatiana Sava