Hristos nu ne atrage cucerindu-ne, ci dăruindu-Se: aruncă sămânța, spune PS Paisie Sinaitul

„Semănătorul din Evanghelie este Hristos Însuși, Fiul lui Dumnezeu”, a explicat duminică Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal.

„Cuvântul lui Dumnezeu, simbolizat de semințe, nu este un cuvânt abstract, ci acesta este Însuși Hristos, de aceea, a primi Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a primi persoana lui Hristos, pe Însuși Fiul lui Dumnezeu.”

„Observăm că El, în această parabolă, se prezintă ca Unul care nu Se impune, ci Se propune; nu ne atrage cucerindu-ne, ci dăruindu-Se: aruncă sămânța. El seamănă cu răbdare și generozitate cuvântul Său, care nu este o cursă sau o capcană, ci o sămânță care poate să aducă rod”, a explicat ierarhul.

O parabolă despre suflet

În continuare, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a arătat cum poate să aducă rod sămânța – cuvântul Domnului – în pământul sufletelor noastre.

„Dacă noi o primim. De aceea, Pilda Semănătorului se referă mai ales la noi, la oameni, care sunt simbolizați în Evanghelia de zi prin diferite tipuri de pământ: unii pietroși, unii cu spini, unii roditori, alții neroditori”, a spus părintele episcop vicar patriarhal.

„Parabola vorbește mai mult despre teren, despre pământ, decât despre Semănător.”

În explicarea evangheliei citite în Duminica a 21-a după Rusalii, ierarhul a subliniat că „primul dușman al omului, care se opune rodirii Cuvântului lui Dumnezeu, este omul însuși, prin călcarea în picioare a semințelor, și apoi diavolul, simbolizat de păsările cerului, care fură Cuvântul lui Dumnezeu din inima omului”.

A doua categorie de oameni descrisă simbolic de Mântuitorul Hristos este cea a căror inimă este ca un pământ pietros.

„Această categorie de oameni sunt cei care-L primesc pe Dumnezeu în viața lor doar atunci când le convine, când dă bine pentru imagine, pentru câștigul de moment, iar la vreme de încercare se leapădă; pentru aceștia cuvântul lui Dumnezeu nu aduce roade”, a precizat Preasfinția Sa.

„Mama” tuturor parabolelor

Ierarhul a tâlcuit și metafora spinilor din Parabola Semănătorului: spinii „sunt înșelăciunea bogăției, a succesului, a preocupărilor și plăcerilor lumești”, sunt „viciile și păcatele care se împotrivesc lui Dumnezeu, care sufocă prezența lui Dumnezeu în inima noastră”.

A patra posibilitate este să primim Cuvântul lui Dumnezeu și să fim ca un pământ bun, care rodește: „Sămânța căzută în acest teren fertil reprezintă pe cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, îl primesc, îl păstrează în inimă și îl pun în practică în viața de fiecare zi”.

„Pilda Semănătorului este cumva «mama» tuturor parabolelor, pentru că vorbește despre ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu. Ne amintește că Hristos, Care este numit Cuvântul lui Dumnezeu, este în același timp Semănătorul și tot El este și sămânța rodnică și eficace”, a subliniat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Putem să ne întrebăm însă: eu ce fel de pământ sunt?”

Rodirea, laitmotiv al Evangheliei

„Preocuparea Domnului pentru rodire constituie o temă ce revine des în învățătura Mântuitorului”, a adăugat Preasfinția Sa. „În toată lucrarea Sa de propovăduire, Iisus va stărui adesea asupra obligației de a rodi; rodirea fiind una din condițiile esențiale ale vieții creștine, care aduce mântuirea și viața veșnică.”

„Împărăția lui Dumnezeu este binecuvântare, abundență și belșug, spre a intra în această realitate ultimă a lumii, trebuie să rodim, să împlinim fapta cea bună.”

„În ultima cuvântare adresată Apostolilor Săi înainte de pătimirea Sa, Hristos Domnul va reveni de mai multe ori asupra datoriei lor de a aduce roadă, arătând, însă, că aceștia nu vor putea lucra decât dacă vor rămâne în permanentă comuniune cu El: Cel ce rămâne în Mine și Eu în el, acesta aduce multă roadă, căci fără Mine nu puteți face nimic”, a amintit Preasfinția Sa.

„Dumnezeu să ne ajute ca inima noastră să fie un pământ roditor și să fim unii pentru alții semănători buni care ne amintim de Dumnezeu și de adevăratul rost al vieții noastre ca fiind mântuirea și viața veșnică în Împărăția Lui Dumnezeu!” a încheiat ierarhul.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a slujit duminică într-o comunitate parohială recent înființată din Bragadiru, județul Ilfov, unde a sfințit o biserica de lemn și a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică de zid.

Foto credit: Trinitas TV / Tatiana Sava