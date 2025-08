PS Paisie Sinaitul: Azi nu este nevoie de înmulțiri miraculoase, ci este nevoie să-l învingem pe Goliatul egoismului nostru

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a slujit, duminică, la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Vorbind pe marginea fragmentului evanghelic citit în această duminică, PS Paisie Sinaitul a spus că azi, „noi suntem mulțimile din Evanghelie. Și noi am venit să-L întâlnim pe Hristos-Domnul, am venit să-L rugăm să ne vindece pe noi și pe bolnavii noștri, am venit să ascultăm cuvintele Lui, să intrăm în comuniune cu El prin rugăciune, prin pâinea pe care El ne-o dăruiește în Sf. Euharistie”.

Preasfinția Sa a afirmat că, asemeni ucenicilor Mântuitorului, când suntem confruntați cu o problemă și noi, cei de azi, cădem în tentația de a ne gândi doar la noi înșine.

„În fața nevoii reale a mulțimii de a primi hrană după o zi de lipsă, ucenicii au găsit soluția: fiecare să se gândească la sine însuși; să dea drumul mulțimii! De câte ori, noi creștinii, avem această tentație! Nu luăm asupra noastră nevoile celorlalți, ci le dăm drumul cu un evlavios: Doamne ajută!, sau cu un nu atât de evlavios: Noroc și mergi în treaba ta!”, a atenționat Episcopul vicar patriarhal.

Dar, a continuat PS Paisie, Hristos are o altă viziune asupra vieții:

„Însă, soluția Mântuitorului Hristos este alta, una care îi uimește pe ucenici: Dați-le voi să mănânce, spune Iisus”.

Transparența înseamnă adevăr și libertate

Mai mult decât atât, Mântuitorul merge mai departe și le cere ucenicilor o „verificare”:

„Observăm că Iisus este foarte practic în fața mulțimii înfometate și chiar cere contul cheltuielilor necesare. Operațiunea aceasta de verificare a fost cerută atunci de Hristos de la Apostolii Săi”.

Același lucru ni-L cere și nouă, astăzi: „Însă, această verificare este cerută și azi de Hristos, de la noi toți: urmașii apostolilor, clerici și credincioși, tuturor ne cere Hristos să verificăm: Câte pâini avem, câți bani, câte case? Câte mașini? Ce nivel de viață? Mergeți și vedeți, adică verificați!”.

Tot Hristos ne cere, însă, să fim transparenți: „Iar nouă, tuturor, atât clericilor, cât și credincioșilor, dacă am fi ca ucenicii Lui, nu ar trebui să ne fie teamă de răspuns, de transparență, de adevărul cu privire la „pâinile și peștii”, la bunurile pe care le avem și pe care le-am putea împărți cu cei care flămânzesc. Prin transparență, suntem autentici, suntem adevărați, iar când ești în adevăr, atunci ești liber”.

Când vin vremuri de foame?

Logica dumnezeiască este diferită de cea omenească, subliniază Preasfinția Sa. Dacă oamenii se agață „cu crispare” de ceea ce au, „logica Domnului Hristos este logica darului. A iubi, în Sfânta Evanghelie, dobândește de multe ori forma verbului a dărui, a împărți. Minunea înmulțirii pâinilor ne arată că Domnul Iisus Hristos nu ține cont de cantitatea pâinilor, El vrea ca pâinea existentă să fie împărțită”.

PS Paisie Sinaitul a atenționat că egoismul individual, instituțional sau statal duce la vremuri de suferință:

„Când pâinea mea devine pâinea noastră, atunci chiar și puținul devine suficient. În schimb, foamea începe atunci când eu țin pâinea mea numai pentru mine; când oameni, ori instituții, sau țări întregi, bogate și sătule, țin doar pentru sine pâinea lor, peștii lor, bunurile lor, refuzând să împartă cu cei flămânzi. Atunci vin vremuri de foame”.

Episcopul vicar patriarhal a adăugat, în context, că „există pâine și hrană suficientă în lumea creată de Dumnezeu, deși sunt destui cei care încearcă să ne explice că suntem prea mulți oameni, iar resursele planetei sunt limitate și, pe cale de consecință, ar trebui redus numărul celor care cer, nu a celor care au”.

Putem să învingem propriul egoism?

În zilele noastre, nu ni se cere să facem minuni, ci „este nevoie să-l învingem pe Goliatul egoismului nostru, al risipei de hrană și al agonisirii belșugului lumii în doar câteva mâini”.

Care este legătura între cei doi pești, cinci pâini și bănuțul văduvei?

„Minunea celor cinci pâini și doi pești, pe care Biserica de la început, apostolii și ucenicii, le pun cu încredere în mâinile lui Hristos, fără să calculeze și fără să păstreze ceva pentru sine și pentru propria lor cină, arată că puținul este foarte important. Ca și bănuțul văduvei! Este puțin, dar este tot ce au, toată cina lor. Pentru unii este ca o picătură în ocean, dar acea picătură poate să dea sens și speranță vieții”, a răspuns PS Paisie Sinaitul.

Hristos pune accent pe împărtășire, pe comuniune.

„Pâinea nu este doar un produs de consum, care ne astâmpără foamea, ci este și mijloc de comuniune. De fapt, în mod surprinzător, în relatarea acestei minuni a înmulțirii pâinilor nu se vorbește niciodată de înmulțire. Dimpotrivă, verbele folosite sunt a frânge, a da, a împărți (cf. Luca 9, 16). Așadar, nu se subliniază înmulțirea, ci împărtășirea, comuniunea”, a adăugat ierarhul.

Nimeni nu are „prea puțin” pentru a-l ajuta pe celălalt

Și noi avem ocazia să înmulțim binele în jurul nostru.

„Și în lumea noastră, în societatea de azi, sunt mulți oameni înfometați de iubire și de îngrijire, care suferă de singurătate și abandonare, sunt mulți bătrâni singuri și îngrijorați pentru ziua de mâine, sunt multe familii aflate în dificultate, sau tineri care se străduiesc cu greu și uneori nu reușesc să-și câștige pâinea. Iar Hristos-Domnul ne spune: Dați-le voi să mănânce!”, spune PS Paisie, continuând:

„Și nu putem răspunde: Avem prea puțin, nu suntem capabili să facem aceasta. Pentru că puținul nostru este suficient în ochii Domnului Hristos dacă nu-l ținem doar pentru noi, dacă puținul nostru îl oferim, îl împărțim, pentru ca Hristos-Domnul să îl înmulțească și să sature mulțime de oameni. Totul este să dorim să împărțim, să nu ținem mâna prea strâns pe ceea ce avem, pentru că atunci Dumnezeu nu poate înmulți nici măcar pentru noi ce avem”.

Să ne fie foame și sete după Hristos!

În încheiere, Părintele Episcop vicar a reamintit că ne putem împărtăși din Pâinea Vieții, adică Sfânta Euharistie, pentru a nu mai flămânzi niciodată.

„Adică, Însuși Sfântul Său Trup este Pâinea Vieții, Sf. Euharistie, pe care de atunci necontenit El o împarte prin mâinile ucenicilor Săi, a preoților Bisericii, celor care Îl urmează și ascultă cuvintele Lui. Această Pâine a Vieții, Hristos-Domnul, Se împarte zilnic celor care vin la El cu credință, la fiecare Sfântă Liturghie, și niciodată nu se sfârșește”.

„Să ne rugăm și să ne dorim, așadar, să ne fie și nouă foame și sete după Dumnezeu, după cuvântul Său, după Sfântul Său Trup și Sfântul său Sânge, după Sfânta și Dumnezeiasca Împărtășanie, care se oferă celor ce se spovedesc, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin!”, a concluzionat PS Paisie Sinaitul.

Foto credit: Paraclisul Catedralei Naționale