PS Paisie, de Adormirea Maicii Domnului, avertizează împotriva acumulării de bogății materiale: Ajung să ne controleze

Preasfințitul Părinte Paisie, Episcop vicar patriarhal, a avertizat, vineri, cu ocazia praznicului Adormirii Maicii Domnului, împotriva acumulării de bogății materiale, deoarece acestea ajung să-l controleze pe om, la un moment dat.

În predica rostită la Mănăstirea Ghighiu, PS Paisie a amintit de pericopa evanghelică a zilei, unde Maria este lăudată de Mântuitorul Hristos pentru că era preocupată mai mult de cele duhovnicești, decât de cele materiale, exact ca și Maica Domnului:

„Mântuitorul Iisus Hristos a spus Martei aceste cuvinte: Marto, Marto, te sileşti şi de multe lucruri te îngrijeşti. Dar un singur lucru trebuieşte. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea (Luca 10, 41-42)”.

Din păcate, așa cum a subliniat Preasfinția Sa, omul modern, omul contemporan este „un rob al dorințelor și a acumulării de bunuri”.

„Tot ce vedem la alții, în reclame TV, sau pe internet, am vrea să acumulăm. Iar copii, sau tinerii noștri în general, consideră că fericirea nu poate fi niciodată deplină dacă nu posedăm ultimul model din orice lucru: telefon, îmbrăcăminte, mașină. De multe ne îngrijim şi pentru multe ne silim!”

„Problema cu adunarea atâtor lucruri este că nu le mai putem controla noi, ci ele ne controlează acestea pe noi. Devenim cumva robul lor”, a reliefat PS Paisie.

Să căutăm și noi partea cea bună care nu se va lua de la noi

Trebuie să ne îngrijim de partea care nu se va lua de la noi, adică Hristos, spune PS Paisie.

„Cel care îl alege pe Hristos ca țel principal al vieții sale nu se mai îngrijește și nu se mai silește pentru multe, risipindu-se în toate, ci scoate din viața sa lucrurile de prisos, își simplifică viața, alege acel lucru care trebuie, partea cea bună, care nu se va lua de la el”, a adăugat Preasfinția Sa.

În final, Episcopul-vicar patriarhal a îndemnat la rugăciune către Maica Domnului, „Stăpâna noastră”, care a devenit, după Adormire „cea mai puternică Mijlocitoare și Ocrotitoare a tuturor, cu adevărat Maica întregii lumi creștine”.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu