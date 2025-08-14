Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji în data de 15 august 2025, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfanta Liturghie in Paraclisul istoric „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Resedinta Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Paltin, județul Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, cu Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale și cu Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la parohia Lugoj 1, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, din Lugoj, județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Mănăstirea Râmeț, jud. Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala Sf. Împărați, Chicago, Il.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Nicolae și Sfântul Bretanion”, din apropierea localității constănțene 23 August.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea Putna, împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, și cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Sânmărtinul de Câmpie, din Mureș.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Vârful lui Roman, din Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Văratec, județul Neamț, împreună cu Preasfințitul Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Mănăstirea Tudor Vladimirescu din județul Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, județul Arad.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la Mănăstirea Moreni, județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” – Teiuș, din Caransebeș.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Mănăstirea Izbuc, din județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Moisei, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Tismana din județul Gorj.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Volna, din Călărași, județul Călărași.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Izvoru Mureșului, județul Harghita, împreună cu Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji în vechea Catedrala Episcopală din Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Mănăstirea Strehareț, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Mănăstirea Celic-Dere, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea Strâmba, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Deva.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Mănăstirea Bixad din județul Maramureș.

Preasfințitul Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la Mănăstirea Dobric, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Centrul Eparhial din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Ghighiu, județul Prahova.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Cozancea, județul Botoșani.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Fârdea, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, din județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la biserica din München.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la Mănăstirea Arad-Gai din județul Arad.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Ana” de la Rohia, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Crișan, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica din Aldeia de Santa Margarida, Portugalia.

Foto credit: Basilica.ro